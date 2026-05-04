Россиянам грозят штрафы за использование магнитов для искажения показаний счетчиков ЖКУ, сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.

Вмешиваться в работу приборов учета строго запрещено. За такие действия предусмотрена административная ответственность, в том числе по статье 7.19 КоАП РФ.

Если факт вмешательства выявят, плату за коммунальные услуги могут доначислить по фактическому объему потребления ресурсов – воды, газа или электричества. Юрист также отметил, что при перерасчете за некорректно работающий счетчик важно подтвердить неисправность прибора, если она возникла не по вине владельца.

«Для этого обслуживающие организацией должен быть составлен акт, в некоторых случаях требуется проведение независимой экспертизы, который подтвердит не связана ли поломка с внешними воздействиями», – уточнил Георгий Пачулия

К нарушителям могут применить меры административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. По статье 7.17 штраф составляет от 300 до 500 руб., по статье 7.19 для физических лиц – от 10 тыс. до 15 тыс. руб., по статье 19.2 – от 100 до 300 руб.