Ученые выяснили, через сколько лет наступит конец света

Новости outside

Ученые выяснили, через сколько лет наступит конец света

Ученые рассчитали возможный срок существования Вселенной и допустили, что она может завершить свое развитие примерно через 20 млрд лет.

К такому выводу пришли авторы работы о продолжительности жизни Вселенной. В расчетах использовалась модель темной энергии, связанная с данными Dark Energy Survey и Dark Energy Spectroscopic Instrument. По этой модели полный срок существования Вселенной может составить около 33,3 млрд лет от момента Большого взрыва. Сейчас ее возраст оценивается примерно в 13,8 млрд лет.  

По версии исследователей, нынешнее расширение Вселенной в будущем может смениться обратным процессом. После этого галактики, звезды и планеты начнут сближаться, а финалом станет так называемое «Большое сжатие».

При таком сценарии Вселенная не будет бесконечно расширяться и превращаться в холодную пустоту. Вместо этого она достигнет максимального размера, начнет сжиматься и в итоге схлопнется в гигантские черные дыры.

Авторы работы подчеркивают, что это не окончательный прогноз, а результат конкретной космологической модели. Ее нужно проверять новыми наблюдениями, поскольку расчет зависит от того, подтвердятся ли данные DES и DESI о поведении темной энергии.  

Сейчас в науке обсуждаются два основных сценария будущего Вселенной. По первому она продолжит расширяться и постепенно станет холодной и почти пустой. По второму расширение остановится, после чего начнется сжатие.

Ключевым фактором остается темная энергия – загадочная сила, которая сейчас связана с ускоренным расширением Вселенной. Если ее свойства отличаются от прежних представлений, сценарий «Большого сжатия» снова становится возможным.

Новости Экономика

Ленинградская область попала в топ-20 регионов России по динамике зарплат

Аналитики РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по динамике зарплат. Ленинградская область оказалась на 20-м месте в итоговой таблице.

Согласно прогнозам, через 7,8 лет половина жителей Ленобласти будут получать зарплату, превышающую 2
Согласно прогнозам, через 7,8 лет половина жителей Ленобласти будут получать зарплату, превышающую 200 тысяч рублей. Четверть жителей региона сможет достичь такого уровня дохода через 4,8 года, а для 75% населения этот порог станет доступным через 10,8 лет.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге. В нем уже через пять лет и восемь месяцев половина работников сможет получать более 200 тысяч рублей в месяц. В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Замыкают список Ингушетия и Чечня, где для достижения такого уровня дохода потребуется значительно больше времени: 22 года и 19 лет соответственно.

