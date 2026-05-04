Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь этих насекомых, пишет «Доктор Питер».
Основные факторы, привлекающие комаров:
- Группа крови: согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Medical Entomology, комары садятся на людей с первой группой крови почти в два раза чаще, чем на обладателей второй.
- Углекислый газ: люди с высоким уровнем метаболизма выделяют больше углекислого газа, что делает их более заметными для комаров.
- Молочная кислота: после физических нагрузок или долгой прогулки молочная кислота может выделяться через кожу, что также привлекает комаров.
- Одежда: темная одежда может привлечь больше комаров, так как человек в ней более заметен на фоне горизонта. Так что лучше носить светлое.
- Повышенная температура тела: температура тела может быть повышена после занятий спортом, из-за беременности, употребления алкоголя или избыточного веса, что также привлекает насекомых.
Чтобы избежать укусов комаров, рекомендуется избегать периодов их наибольшей активности — на рассвете и после заката. В случае укусов рекомендуется приложить к ранке что-то холодное и смазать её заживляющим средством.