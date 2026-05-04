weather 7.9°
$ 75.44
88.27

Главная / Новости / Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

Новости Социум

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь этих насекомых, пишет «Доктор Питер».

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают - Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь эт
Фото: Freepik.

Основные факторы, привлекающие комаров:

  • Группа крови: согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Medical Entomology, комары садятся на людей с первой группой крови почти в два раза чаще, чем на обладателей второй.

  • Углекислый газ: люди с высоким уровнем метаболизма выделяют больше углекислого газа, что делает их более заметными для комаров.

  • Молочная кислота: после физических нагрузок или долгой прогулки молочная кислота может выделяться через кожу, что также привлекает комаров.

  • Одежда: темная одежда может привлечь больше комаров, так как человек в ней более заметен на фоне горизонта. Так что лучше носить светлое.

  • Повышенная температура тела: температура тела может быть повышена после занятий спортом, из-за беременности, употребления алкоголя или избыточного веса, что также привлекает насекомых.

Чтобы избежать укусов комаров, рекомендуется избегать периодов их наибольшей активности — на рассвете и после заката. В случае укусов рекомендуется приложить к ранке что-то холодное и смазать её заживляющим средством.

Вам будет интересно
В этом году в России ожидается аномально большое количество клещей
В весенне-летнем сезоне клещей будет особенно много, заявил врач Дмитрий Черняев. Фото: Freepik. По его словам, обильные снегопады защитили популяцию...
08.04.2026
409

Теги

Комары ученые
Новости Социум

Пенсионерка заблудилась во время прогулки у озера под Приозерском

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники экстренных служб, полицейские и волонтеры искали пенсионерку, которая ушла гулять к озеру Большое Боровское и перестала выходить на связь с близкими.

Пенсионерка заблудилась во время прогулки у озера под Приозерском - Пенсионерку вывели из леса к дороге, где ее ждала семья.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Сигнал о заблудившейся 68-летней женщины поступил около десяти вечера. Родственники рассказали, что пенсионерка любит гулять и в день может пройти по 20 тысяч шагов. Для поисков задействовали дежурную смену ПСО Приозерска, полицейских, добровольцев из ПСО «Северо-Запад» и «Экстремум».

По данным «Экстремума», в начале второго ночи сотрудники полиции нашли женщину. Пенсионерку вывели из леса к дороге, где ее ждала семья.

Вам будет интересно
Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников
С началом весеннего дачного сезона возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора...
03.05.2026
508

Теги

заблудилась в лесу Ленобласть аварийно-спасательная служба

Популярное

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

Эстонцы скупают туры к границе РФ, чтобы увидеть празднование Дня Победы в Ленобласти
Эстонцы скупают туры к границе РФ, чтобы увидеть празднование Дня Победы в Ленобласти

12:23 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться