В Приозерском районе Ленобласти сотрудники экстренных служб, полицейские и волонтеры искали пенсионерку, которая ушла гулять к озеру Большое Боровское и перестала выходить на связь с близкими.

Сигнал о заблудившейся 68-летней женщины поступил около десяти вечера. Родственники рассказали, что пенсионерка любит гулять и в день может пройти по 20 тысяч шагов. Для поисков задействовали дежурную смену ПСО Приозерска, полицейских, добровольцев из ПСО «Северо-Запад» и «Экстремум».

По данным «Экстремума», в начале второго ночи сотрудники полиции нашли женщину. Пенсионерку вывели из леса к дороге, где ее ждала семья.