В весенне-летнем сезоне клещей будет особенно много, заявил врач Дмитрий Черняев.

По его словам, обильные снегопады защитили популяцию клещей от вымерзания, что может привести к повышению их активности.

«Ожидается, что в этом сезоне клещей будет особенно много: обильные снегопады защитили популяцию от вымерзания, а значит, их активность весной и летом будет высокой», - сказал Черняев в беседе с News.ru.

Врач добавил, что клещи встречаются на всей территории страны, и опасность заразиться от их укуса существует повсеместно, в том числе в средней полосе РФ.