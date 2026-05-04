Ученые рассчитали возможный срок существования Вселенной и допустили, что она может завершить свое развитие примерно через 20 млрд лет.

К такому выводу пришли авторы работы о продолжительности жизни Вселенной. В расчетах использовалась модель темной энергии, связанная с данными Dark Energy Survey и Dark Energy Spectroscopic Instrument. По этой модели полный срок существования Вселенной может составить около 33,3 млрд лет от момента Большого взрыва. Сейчас ее возраст оценивается примерно в 13,8 млрд лет.

По версии исследователей, нынешнее расширение Вселенной в будущем может смениться обратным процессом. После этого галактики, звезды и планеты начнут сближаться, а финалом станет так называемое «Большое сжатие».

При таком сценарии Вселенная не будет бесконечно расширяться и превращаться в холодную пустоту. Вместо этого она достигнет максимального размера, начнет сжиматься и в итоге схлопнется в гигантские черные дыры.

Авторы работы подчеркивают, что это не окончательный прогноз, а результат конкретной космологической модели. Ее нужно проверять новыми наблюдениями, поскольку расчет зависит от того, подтвердятся ли данные DES и DESI о поведении темной энергии.

Сейчас в науке обсуждаются два основных сценария будущего Вселенной. По первому она продолжит расширяться и постепенно станет холодной и почти пустой. По второму расширение остановится, после чего начнется сжатие.

Ключевым фактором остается темная энергия – загадочная сила, которая сейчас связана с ускоренным расширением Вселенной. Если ее свойства отличаются от прежних представлений, сценарий «Большого сжатия» снова становится возможным.