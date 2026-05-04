weather 11°
$ 74.80
88.64

Главная / Новости / Ленинградская область попала в топ-20 регионов России по динамике зарплат

Новости Экономика

Ленинградская область попала в топ-20 регионов России по динамике зарплат

Аналитики РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по динамике зарплат. Ленинградская область оказалась на 20-м месте в итоговой таблице.

Ленинградская область попала в топ-20 регионов России по динамике зарплат - Согласно прогнозам, через 7,8 лет половина жителей Ленобласти будут получать зарплату, превышающую 2
Фото: freepik.

Согласно прогнозам, через 7,8 лет половина жителей Ленобласти будут получать зарплату, превышающую 200 тысяч рублей. Четверть жителей региона сможет достичь такого уровня дохода через 4,8 года, а для 75% населения этот порог станет доступным через 10,8 лет.

Вам будет интересно
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тысяч рублей
Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достиг почти 40 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики. По д...
29.04.2026
258

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге. В нем уже через пять лет и восемь месяцев половина работников сможет получать более 200 тысяч рублей в месяц. В пятерку лидеров также вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Замыкают список Ингушетия и Чечня, где для достижения такого уровня дохода потребуется значительно больше времени: 22 года и 19 лет соответственно.

Теги

Ленобласть рейтинг зарплата
Новости Происшествия

Полиция нашла нелегалов на предприятиях Лужского района

В Лужском районе Ленобласти полиция проверила ряд предприятий в поисках нелегалов.

Полиция нашла нелегалов на предприятиях Лужского района - Из 200 проверенных иностранных граждан у 22 были выявлены нарушения.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Проверки прошли на территориях бетонного завода и завода стройматериалов в поселке Толмачево, на производстве по выращиванию овощей и в шиномонтажной мастерской в деревне Большая Ящера, а также на рынке в городе Луга. Из 200 проверенных иностранных граждан у 22 были выявлены нарушения. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Подобные рейды будут продолжены, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Вам будет интересно
Чиновники из Всеволожского района похитили земельный участок
Следствие установило, что двое чиновников из администраций Морозовского поселения Всеволожского района похитили земельный участок площадью более 37,8...
28.04.2026
499

Теги

рейд Ленобласть Лужский район мигранты

Популярное

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников
Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников

18:41 03.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться