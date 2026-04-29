Разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тысяч рублей

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достиг почти 40 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным на октябрь прошлого года, мужчины в среднем по стране получали 117,7 тыс. руб., а женщины – 79 тыс. руб.

За два года разница заметно выросла. В 2023 году средняя зарплата мужчин составляла 87,8 тыс. руб., женщин – 61,1 тыс. руб. Тогда разрыв был 26,7 тыс. руб., а теперь увеличился до 38,7 тыс. руб.

Разница есть и в продолжительности рабочей недели. Мужчины фактически работают в среднем 42 часа в неделю, женщины – 40 часов. Среднечасовая зарплата мужчин в России составляет 637 руб., а женщин – 448 руб.

Новости Происшествия

Вор напал на продавцов магазина при попытке вынести товар в Петербурге

Мужчина получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима за серии краж из сетевых магазинов и нападение на сотрудников торговой точки в Санкт-Петербурге. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Кражи осужденный совершил 11 и 21 июля 2025 года. Из продуктового магазина мужчина вынес 40 упаковок сыра и косметику общей стоимостью более 22 тыс. руб. Мужчина незаметно складывал товары в пакеты, выходил без оплаты, а затем перепродавал похищенное случайным людям на улице.

Позже, 9 августа 2025 года, мужчина попытался украсть семь бутылок вина на 3 тыс. руб. Сотрудники магазина заметили кражу, догнали его и потребовали вернуть товар. В ответ мужчина начал бить одного из работников руками и ногами, а другому стал угрожать складным ножом.

