Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории снизилась на 6% за неделю и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 20 по 26 апреля средняя цена составила 188 рублей за 1 кг, пишут «Известия».

Также зафиксировано снижение цен на другие части свиной туши: окорок — на 18% до 232 рублей за кг, лопатка — на 17% до 230 рублей, грудинка — на 22% до 195 рублей. Исключение составил лишь карбонад, цена на который снизилась на 3% и составила 285 рублей за кг.

При этом себестоимость производства свинины, напротив, выросла из-за дорогих кредитов, удорожания техники, топлива и запчастей. Производители работают на грани рентабельности, так как текущие оптовые цены приблизились к уровню себестоимости. Дополнительную нагрузку создают внедрение системы маркировки и рост затрат на логистику.

Несмотря на снижение цен, производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года ее выпуск увеличился на 5,7% до 1,47 млн тонн в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.