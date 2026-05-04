weather 7.9°
$ 75.44
88.27

Главная / Новости / Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка

Новости Экономика

Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории снизилась на 6% за неделю и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 20 по 26 апреля средняя цена составила 188 рублей за 1 кг, пишут «Известия».

Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка - При этом себестоимость производства свинины, напротив, выросла.
Фото: freepik.

Также зафиксировано снижение цен на другие части свиной туши: окорок — на 18% до 232 рублей за кг, лопатка — на 17% до 230 рублей, грудинка — на 22% до 195 рублей. Исключение составил лишь карбонад, цена на который снизилась на 3% и составила 285 рублей за кг.

При этом себестоимость производства свинины, напротив, выросла из-за дорогих кредитов, удорожания техники, топлива и запчастей. Производители работают на грани рентабельности, так как текущие оптовые цены приблизились к уровню себестоимости. Дополнительную нагрузку создают внедрение системы маркировки и рост затрат на логистику.

Вам будет интересно
Эксперт рассказал, какие продукты резко подорожают на майские праздники
В начале мае ожидается рост цен на основные продукты для пикника. Особенно это коснется овощей и мяса. Фото: freepik Период пикников и загородного отд...
25.04.2026
279

Несмотря на снижение цен, производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года ее выпуск увеличился на 5,7% до 1,47 млн тонн в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги

мясо свинина
Новости Социум

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь этих насекомых, пишет «Доктор Питер».

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают - Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь эт
Фото: Freepik.

Основные факторы, привлекающие комаров:

  • Группа крови: согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Medical Entomology, комары садятся на людей с первой группой крови почти в два раза чаще, чем на обладателей второй.

  • Углекислый газ: люди с высоким уровнем метаболизма выделяют больше углекислого газа, что делает их более заметными для комаров.

  • Молочная кислота: после физических нагрузок или долгой прогулки молочная кислота может выделяться через кожу, что также привлекает комаров.

  • Одежда: темная одежда может привлечь больше комаров, так как человек в ней более заметен на фоне горизонта. Так что лучше носить светлое.

  • Повышенная температура тела: температура тела может быть повышена после занятий спортом, из-за беременности, употребления алкоголя или избыточного веса, что также привлекает насекомых.

Чтобы избежать укусов комаров, рекомендуется избегать периодов их наибольшей активности — на рассвете и после заката. В случае укусов рекомендуется приложить к ранке что-то холодное и смазать её заживляющим средством.

Вам будет интересно
В этом году в России ожидается аномально большое количество клещей
В весенне-летнем сезоне клещей будет особенно много, заявил врач Дмитрий Черняев. Фото: Freepik. По его словам, обильные снегопады защитили популяцию...
08.04.2026
409

Теги

Комары ученые

Популярное

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

Эстонцы скупают туры к границе РФ, чтобы увидеть празднование Дня Победы в Ленобласти
Эстонцы скупают туры к границе РФ, чтобы увидеть празднование Дня Победы в Ленобласти

12:23 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться