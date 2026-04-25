Эксперт рассказал, какие продукты резко подорожают на майские праздники

Новости Экономика

Эксперт рассказал, какие продукты резко подорожают на майские праздники

В начале мае ожидается рост цен на основные продукты для пикника. Особенно это коснется овощей и мяса.

Период пикников и загородного отдыха в мае спровоцирует рост цен на популярные сезонные продукты. По прогнозу эксперта в области пищевой промышленности Сергея Маликова, особенно россиянам стоит готовиться к подорожанию мяса и овощей.

Так, цены на картофель и помидоры могут подскочить более чем на 10%. В то же время огурцы должны наоборот подешеветь в пределах 28% за счет начавшихся поставок первых урожаев. Тем временем мясная продукция может прибавить в цене больше всего. Любителям баранины, например, придется отдать от 800 до 1500 рублей за килограмм.

«Чтобы сэкономить, следует обратить внимание, что крупные сети часто предлагают скидки на товары для пикника именно в праздничные недели. Перед 1 мая сети устраивают »ценовую битву« за покупателя, выставляя огромные скидки на угли или мясо. Готовый шашлык в маринаде на 30% дороже весового мяса, поэтому лучше сделать шашлык с маринадом самостоятельно», — цитирует эксперта «Прайм».

майские праздники рост цен
С каких вкладов россиянам пора забирать свои деньги

В условиях снижения ключевой ставки некоторые депозиты становятся невыгодными.

В условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вкладчикам стоит пересмотреть свой портфель депозитов и отказаться от низкодоходных продуктов. Такой совет в беседе с «Прайм» дал финансовый эксперт Александр Шнейдерман.

По его словам, хранение средств на старых банковских вкладах может быть невыгодным. Долгосрочные депозиты сроком от одного до трех лет с фиксированной ставкой, которая обычно ниже рыночных, теряют свою привлекательность. Основная проблема в том, что вкладчики «замораживают» свои деньги в инструментах, доходность которых не соответствует текущим реалиям. 

Особое внимание стоит уделить депозитам с автоматическим продлением договора банком, при котором условия для клиента становятся менее выгодными. Эксперт рекомендует провести анализ имеющихся сбережений и рассмотреть возможность досрочного закрытия таких вкладов и перевести капитал в более доходные активы.

В качестве альтернативы Шнейдерман советует рассмотреть краткосрочные рублевые вклады на срок от двух до шести месяцев. 

вклады советы эксперта

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

