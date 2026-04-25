Период пикников и загородного отдыха в мае спровоцирует рост цен на популярные сезонные продукты. По прогнозу эксперта в области пищевой промышленности Сергея Маликова, особенно россиянам стоит готовиться к подорожанию мяса и овощей.

Так, цены на картофель и помидоры могут подскочить более чем на 10%. В то же время огурцы должны наоборот подешеветь в пределах 28% за счет начавшихся поставок первых урожаев. Тем временем мясная продукция может прибавить в цене больше всего. Любителям баранины, например, придется отдать от 800 до 1500 рублей за килограмм.

«Чтобы сэкономить, следует обратить внимание, что крупные сети часто предлагают скидки на товары для пикника именно в праздничные недели. Перед 1 мая сети устраивают »ценовую битву« за покупателя, выставляя огромные скидки на угли или мясо. Готовый шашлык в маринаде на 30% дороже весового мяса, поэтому лучше сделать шашлык с маринадом самостоятельно», — цитирует эксперта «Прайм».