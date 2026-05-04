weather 7.9°
$ 75.44
88.27

Главная / Новости / Пенсионерка заблудилась во время прогулки у озера под Приозерском

Новости Социум

Пенсионерка заблудилась во время прогулки у озера под Приозерском

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники экстренных служб, полицейские и волонтеры искали пенсионерку, которая ушла гулять к озеру Большое Боровское и перестала выходить на связь с близкими.

Пенсионерка заблудилась во время прогулки у озера под Приозерском - Пенсионерку вывели из леса к дороге, где ее ждала семья.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Сигнал о заблудившейся 68-летней женщины поступил около десяти вечера. Родственники рассказали, что пенсионерка любит гулять и в день может пройти по 20 тысяч шагов. Для поисков задействовали дежурную смену ПСО Приозерска, полицейских, добровольцев из ПСО «Северо-Запад» и «Экстремум».

По данным «Экстремума», в начале второго ночи сотрудники полиции нашли женщину. Пенсионерку вывели из леса к дороге, где ее ждала семья.

Вам будет интересно
Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников
С началом весеннего дачного сезона возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора...
03.05.2026
508

Теги

заблудилась в лесу Ленобласть аварийно-спасательная служба
Новости Экономика

ВТБ сообщил о завершении интеграции с «Почта Банком»

Завершено юридическое присоединение «Почта Банка» к ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, сеть которого после интеграции насчитывает теперь 4,5 тыс. точек обслуживания и около 23 тысяч почтовых отделений.

ВТБ сообщил о завершении интеграции с «Почта Банком» - Завершено юридическое присоединение «Почта Банка» к ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, сеть к

Фото: пресс-служба ВТБ

«Объединение ВТБ и «Почта Банка» - один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны - независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке», - прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Поэтапная интеграция финансовых учреждений стартовала еще в начале 2025 года. В первую очередь произошло объединение сети банкоматов, а затем продукты ВТБ стали доступны в офисах «Почта Банка». Вместе с Соцфондом РФ был реализован бесшовный перевод пенсий. На текущий момент завершён ребрендинг сети офисов и банкоматов.

Вам будет интересно
Эксперт дал оптимистичный прогноз развития рынка жилья в России
Как рассказал в беседе с ТАСС руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, в секторе жили...
30.04.2026
205

Теги

ВТБ Почта Банк

Популярное

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

Эстонцы скупают туры к границе РФ, чтобы увидеть празднование Дня Победы в Ленобласти
Эстонцы скупают туры к границе РФ, чтобы увидеть празднование Дня Победы в Ленобласти

12:23 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться