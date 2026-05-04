Ясельный корпус детского сада №13 в Гатчине готов на 35%

Новости Социум

Ясельный корпус детского сада №13 в Гатчине готов на 35%

В Гатчине продолжается строительство ясельного корпуса детского сада №13. На данный момент готовность объекта составляет 35%.

Новый корпус рассчитан на 90 мест для малышей. Его возводят рядом с действующим детским садом.
Фото: t.me/stroyblokLO

Подрядчик завершил армирование перекрытий цокольного этажа и приступил к работе со стенами первого этажа: установке опалубки и армированию. Также ведутся работы по переукладке наружных инженерных сетей.

Новый корпус рассчитан на 90 мест для малышей. Его возводят рядом с действующим детским садом.

«Мы уже на этапе стройки прокладываем сети так, чтобы в будущем сад сразу заработал без простоя и перебоев. В Гатчине запрос на места в детских садах стабильный, и наша задача — этот запрос закрывать», — отметил первый зампред комстроя Ленобласти Валерий Енин.

детский сад Гатчина Ленобласть ясли
МЧС предупреждает: неправильное удаление клеща может привести к проблемам

Специалисты МЧС России предупреждают о распространенной ошибке при удалении клеща.

Неправильное удаление может привести к тому, что брюшко клеща будет оторвано, а головка останется под кожей.
Фото: Freepik.

При обнаружении присосавшегося насекомого не стоит паниковать. Сначала нужно протереть участок кожи спиртом, затем захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой, слегка раскачать и аккуратно извлечь из кожи, не прилагая значительных усилий.

После удаления клеща его необходимо отправить на лабораторное исследование. Место укуса дезинфицируют йодом, а затем следует незамедлительно обратиться к врачу для медицинского контроля.

Неправильное удаление может привести к тому, что брюшко клеща будет оторвано, а головка останется под кожей. Это повышает риск проникновения инфекции в ранку.

клещ мчс

