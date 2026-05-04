В Гатчине продолжается строительство ясельного корпуса детского сада №13. На данный момент готовность объекта составляет 35%.

Подрядчик завершил армирование перекрытий цокольного этажа и приступил к работе со стенами первого этажа: установке опалубки и армированию. Также ведутся работы по переукладке наружных инженерных сетей.

Новый корпус рассчитан на 90 мест для малышей. Его возводят рядом с действующим детским садом.

«Мы уже на этапе стройки прокладываем сети так, чтобы в будущем сад сразу заработал без простоя и перебоев. В Гатчине запрос на места в детских садах стабильный, и наша задача — этот запрос закрывать», — отметил первый зампред комстроя Ленобласти Валерий Енин.