МЧС предупреждает: неправильное удаление клеща может привести к проблемам

МЧС предупреждает: неправильное удаление клеща может привести к проблемам

Специалисты МЧС России предупреждают о распространенной ошибке при удалении клеща.

МЧС предупреждает: неправильное удаление клеща может привести к проблемам - Неправильное удаление может привести к тому, что брюшко клеща будет оторвано, а головка останется по
При обнаружении присосавшегося насекомого не стоит паниковать. Сначала нужно протереть участок кожи спиртом, затем захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой, слегка раскачать и аккуратно извлечь из кожи, не прилагая значительных усилий.

После удаления клеща его необходимо отправить на лабораторное исследование. Место укуса дезинфицируют йодом, а затем следует незамедлительно обратиться к врачу для медицинского контроля.

Неправильное удаление может привести к тому, что брюшко клеща будет оторвано, а головка останется под кожей. Это повышает риск проникновения инфекции в ранку.

клещ мчс
Ладожский мост разведут в ночь на 5 мая

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти временно ограничат движение из-за технологической разводки Ладожского моста через реку Неву. Работы запланированы на 5 мая.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:30 до 02:30 движение по мосту будет закрыто. Разводка необходима для планового осмотра конструкций разводного пролета и диагностики механических и автоматизированных систем моста.

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026
08:46 04.05.2026

