Специалисты МЧС России предупреждают о распространенной ошибке при удалении клеща.

При обнаружении присосавшегося насекомого не стоит паниковать. Сначала нужно протереть участок кожи спиртом, затем захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой, слегка раскачать и аккуратно извлечь из кожи, не прилагая значительных усилий.

После удаления клеща его необходимо отправить на лабораторное исследование. Место укуса дезинфицируют йодом, а затем следует незамедлительно обратиться к врачу для медицинского контроля.

Неправильное удаление может привести к тому, что брюшко клеща будет оторвано, а головка останется под кожей. Это повышает риск проникновения инфекции в ранку.