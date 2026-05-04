Новости Происшествия

Житель Волхова на неисправном электросамокате покалечил 10-летнего сына

Жителя Волхова осудили после поездки на технически неисправном электросамокате, во время которой пострадал его 10-летний сын.

Следствие установило, что 51-летний мужчина перед поездкой не проверил состояние электросамоката. Также у него не было водительского удостоверения категории «М», хотя по техническим характеристикам его транспорт относился к мопедам.

Во время движения по проспекту Державина в Волхове мужчина потерял управление и допустил опрокидывание электросамоката. В этот момент он перевозил в качестве пассажира своего 10-летнего сына.

В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины завели уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В суде житель Волхова признал вину. Он пояснил, что не знал о необходимости водительского удостоверения категории «М» для управления таким электросамокатом.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 1 года. Приговор вступил в законную силу.

Новости Социум

В зону СВО из поселка Ефимовский отправили очередную партию продовольствия

Предприятия потребкооперации Ленинградской области продолжают отправлять помощь участникам специальной военной операции и жителям Донбасса. Из поселка Ефимовский Бокситогорского района в зону СВО отправили очередную партию продовольствия.

Как сообщили в региональной системе потребкооперации, на собрании Леноблпотребсоюза председателям ряда районных потребительских обществ и предприятий вручили медали Центросоюза «За помощь СВО».

Награды получили представители Ефимовского, Волосовского, Сосновского райпо, Лужского консервного завода и Гатчинского промкомбината. Все они входят в систему потребкооперации Ленинградской области.

С первых дней СВО под руководством председателя организации Юрия Птушкина предприятия начали регулярно отправлять продукты питания и товары первой необходимости в войска и на освобожденные территории.

Сбор и доставку помощи ведут через фонд «Ленинградский рубеж».

