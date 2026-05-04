Жителя Волхова осудили после поездки на технически неисправном электросамокате, во время которой пострадал его 10-летний сын.

Следствие установило, что 51-летний мужчина перед поездкой не проверил состояние электросамоката. Также у него не было водительского удостоверения категории «М», хотя по техническим характеристикам его транспорт относился к мопедам.

Во время движения по проспекту Державина в Волхове мужчина потерял управление и допустил опрокидывание электросамоката. В этот момент он перевозил в качестве пассажира своего 10-летнего сына.

В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины завели уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В суде житель Волхова признал вину. Он пояснил, что не знал о необходимости водительского удостоверения категории «М» для управления таким электросамокатом.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 1 года. Приговор вступил в законную силу.