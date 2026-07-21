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Россияне стали получать красные квитанции за ЖКХ

Красные квитанции за коммунальные услуги стали приходить собственникам жилья в качестве предупреждения о наличии просроченной задолженности, сообщила пресс-служба Роскачества.

Такие платежные документы обычно направляют тем, кто не оплачивает услуги более трех месяцев. В красной квитанции указывается общая сумма долга за содержание жилья, отопление, воду, электричество, газ и другие услуги.

При получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей, добавило Роскачество.

Если игнорировать требования об оплате, к основной сумме задолженности могут добавиться пени и судебные расходы.

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Теги

красная квитанция жкх ЖКУ задолженность коммуналка долг
Новости outside

Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных

Около 30 норвежских оленей пересекли российскую границу с Россией в Мурманской области. Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской визы, сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным издания, норвежские оленеводы уже обращались за визами, однако получили отказ. В результате животные, оказавшиеся на российской территории, фактически считаются потерянными.

Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных - Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской виз
Фото: magnific.

Как отмечается, часть стада заметили в районе между пунктом пропуска Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный.

Владелец оленей Эгиль Каллиайнен считает, что Норвегия должна устранить дыры в пограничном заборе, чтобы уменьшить количество подобных инцидентов. Он выразил надежду на восстановление диалога с Россией по этому вопросу, однако пока вернуть ушедших животных не представляется возможным.

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олени Норвегия Россия

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