Красные квитанции за коммунальные услуги стали приходить собственникам жилья в качестве предупреждения о наличии просроченной задолженности, сообщила пресс-служба Роскачества.

Такие платежные документы обычно направляют тем, кто не оплачивает услуги более трех месяцев. В красной квитанции указывается общая сумма долга за содержание жилья, отопление, воду, электричество, газ и другие услуги.

При получении красной квитанции рекомендуется проверить начисления, сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», а также запросить в управляющей компании акт сверки. Если долг подтвержден, можно обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей, добавило Роскачество.

Если игнорировать требования об оплате, к основной сумме задолженности могут добавиться пени и судебные расходы.