На станции Удельная после опасной поездки на скоростной электричке «Выборг – Санкт-Петербург» задержали 13-летнего зацепера.

Подросток забрался на сцепное устройство поезда на станции Зеленогорск. На станции Удельная молодого петербуржца заметили и задержали сотрудники транспортной полиции.

С подростком провели профилактическую беседу и объяснили, что такие поездки смертельно опасны и могут закончиться тяжелыми травмами.

В отношении законного представителя 13-летнего нарушителя составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.