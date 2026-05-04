С электропоезда из Выборга сняли 13-летнего зацепера

На станции Удельная после опасной поездки на скоростной электричке «Выборг – Санкт-Петербург» задержали 13-летнего зацепера.

Подросток забрался на сцепное устройство поезда на станции Зеленогорск. На станции Удельная молодого петербуржца заметили и задержали сотрудники транспортной полиции.

С подростком провели профилактическую беседу и объяснили, что такие поездки смертельно опасны и могут закончиться тяжелыми травмами.

В отношении законного представителя 13-летнего нарушителя составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Выборг Ленинградская область
Новости Социум

Губернатор Ленобласти пообещал решить проблему с плохим состоянием шоссе в сторону Луги

Жительница Любани в ходе «прямой» линии пожаловалась губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на плохое состояние шоссе в сторону Луги.

Она отметила, что из-за большегрузов дорожное покрытие сильно пострадало, а также обратила внимание на отсутствие разделения между пешеходной и проезжей зонами и постоянный шум.

Александр Дрозденко сообщил, что утром на совещании уже обсуждался вопрос ямочного ремонта дорог, и поручил комитету по дорожному хозяйству выехать на место и оценить, что можно сделать в первую очередь. Глава региона отметил, что сразу после выходных специалисты займутся решением проблемы на указанном участке шоссе. Сейчас дорожные службы работают в нескольких направлениях в преддверии Дня Победы.

Дрозденко луга Ленобласть дорога прямая линия

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

Роспотребнадзор назвал главную весеннюю опасность для дачников

