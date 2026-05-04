Губернатор Ленобласти пообещал решить проблему с плохим состоянием шоссе в сторону Луги

Губернатор Ленобласти пообещал решить проблему с плохим состоянием шоссе в сторону Луги

Жительница Любани в ходе «прямой» линии пожаловалась губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на плохое состояние шоссе в сторону Луги.

Она отметила, что из-за большегрузов дорожное покрытие сильно пострадало, а также обратила внимание на отсутствие разделения между пешеходной и проезжей зонами и постоянный шум.

Александр Дрозденко сообщил, что утром на совещании уже обсуждался вопрос ямочного ремонта дорог, и поручил комитету по дорожному хозяйству выехать на место и оценить, что можно сделать в первую очередь. Глава региона отметил, что сразу после выходных специалисты займутся решением проблемы на указанном участке шоссе. Сейчас дорожные службы работают в нескольких направлениях в преддверии Дня Победы.

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости
Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобны...
Дрозденко луга Ленобласть дорога прямая линия
Спасатели вытащили щенка, провалившегося в люк в Лодейном Поле

В Лодейнопольском районе Ленобласти спасатели помогли собаке, которая провалилась в канализационный люк.

Спасатели вытащили щенка, провалившегося в люк в Лодейном Поле
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

На месте работала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Лодейное. С помощью альпинистского снаряжения перепуганное животное аккуратно извлекли из люка и передали хозяину. История спасения малыша завершилась благополучно.

Когда в мае ждать магнитных бурь: прогноз на месяц
Лаборатория ИКИ РАН составила прогноз геомагнитной активности на следующий месяц. Фото: ИКИ РАН В мае нашу планету ждет относительно стабильный период...
спасение спасатели щенок Ленобласть Лодейное поле

