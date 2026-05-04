Жительница Любани в ходе «прямой» линии пожаловалась губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на плохое состояние шоссе в сторону Луги.

Она отметила, что из-за большегрузов дорожное покрытие сильно пострадало, а также обратила внимание на отсутствие разделения между пешеходной и проезжей зонами и постоянный шум.

Александр Дрозденко сообщил, что утром на совещании уже обсуждался вопрос ямочного ремонта дорог, и поручил комитету по дорожному хозяйству выехать на место и оценить, что можно сделать в первую очередь. Глава региона отметил, что сразу после выходных специалисты займутся решением проблемы на указанном участке шоссе. Сейчас дорожные службы работают в нескольких направлениях в преддверии Дня Победы.