Сергей Перминов: США продолжают искать уязвимые места Ирана

Сергей Перминов: США продолжают искать уязвимые места Ирана

Иран передал США расширенный план урегулирования конфликта из 14 пунктов. Он предусматривает поэтапное прекращение боевых действий, снятие санкций и разблокировку Ормузского пролива. Однако в Вашингтоне инициативу Тегерана восприняли скептически: Дональд Трамп не исключил возможность возобновления ударов по стране.

Переговоры между сторонами продвигаются непросто, поскольку каждая из них отстаивает собственные интересы. При этом Иран, как сторона, подвергшаяся атаке, рассчитывает не только на компенсацию ущерба, но и на гарантии безопасности, отметил сенатор от Ленобласть Сергей Перминов в интервью 47channel.

«В Вашингтоне понимают сложность сложившейся ситуации. Союзники по НАТО фактически отказались его поддерживать. Сухопутная операция будет сопряжена с огромными политическими и экономическими издержками, но не сможет гарантировать достижения поставленных целей. В этом контексте переговоры выглядят явно предпочтительнее, чем силовой сценарий, который может обнажить слабости», - отметил Сергей Перминов.

Как подчеркнул Перминов, Вашингтон продолжает искать слабые места Ирана, а достижение устойчивых договоренностей возможно только при наличии доверия и готовности сторон к серьезным компромиссам.

Перминов США Иран Ленобласть
Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории снизилась на 6% за неделю и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 20 по 26 апреля средняя цена составила 188 рублей за 1 кг, пишут «Известия».

Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка
Фото: freepik.

Также зафиксировано снижение цен на другие части свиной туши: окорок — на 18% до 232 рублей за кг, лопатка — на 17% до 230 рублей, грудинка — на 22% до 195 рублей. Исключение составил лишь карбонад, цена на который снизилась на 3% и составила 285 рублей за кг.

При этом себестоимость производства свинины, напротив, выросла из-за дорогих кредитов, удорожания техники, топлива и запчастей. Производители работают на грани рентабельности, так как текущие оптовые цены приблизились к уровню себестоимости. Дополнительную нагрузку создают внедрение системы маркировки и рост затрат на логистику.

Несмотря на снижение цен, производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года ее выпуск увеличился на 5,7% до 1,47 млн тонн в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

мясо свинина

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
06:45 04.05.2026

Эстонцы скупают туры к границе РФ, чтобы увидеть празднование Дня Победы в Ленобласти
12:23 04.05.2026

