Иран передал США расширенный план урегулирования конфликта из 14 пунктов. Он предусматривает поэтапное прекращение боевых действий, снятие санкций и разблокировку Ормузского пролива. Однако в Вашингтоне инициативу Тегерана восприняли скептически: Дональд Трамп не исключил возможность возобновления ударов по стране.

Переговоры между сторонами продвигаются непросто, поскольку каждая из них отстаивает собственные интересы. При этом Иран, как сторона, подвергшаяся атаке, рассчитывает не только на компенсацию ущерба, но и на гарантии безопасности, отметил сенатор от Ленобласть Сергей Перминов в интервью 47channel.

«В Вашингтоне понимают сложность сложившейся ситуации. Союзники по НАТО фактически отказались его поддерживать. Сухопутная операция будет сопряжена с огромными политическими и экономическими издержками, но не сможет гарантировать достижения поставленных целей. В этом контексте переговоры выглядят явно предпочтительнее, чем силовой сценарий, который может обнажить слабости», - отметил Сергей Перминов.

Как подчеркнул Перминов, Вашингтон продолжает искать слабые места Ирана, а достижение устойчивых договоренностей возможно только при наличии доверия и готовности сторон к серьезным компромиссам.