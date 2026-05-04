Завершено юридическое присоединение «Почта Банка» к ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, сеть которого после интеграции насчитывает теперь 4,5 тыс. точек обслуживания и около 23 тысяч почтовых отделений.
«Объединение ВТБ и «Почта Банка» - один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны - независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке», - прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Поэтапная интеграция финансовых учреждений стартовала еще в начале 2025 года. В первую очередь произошло объединение сети банкоматов, а затем продукты ВТБ стали доступны в офисах «Почта Банка». Вместе с Соцфондом РФ был реализован бесшовный перевод пенсий. На текущий момент завершён ребрендинг сети офисов и банкоматов.