Главная / Новости / ВТБ сообщил о завершении интеграции с «Почта Банком»

Новости Экономика

ВТБ сообщил о завершении интеграции с «Почта Банком»

Завершено юридическое присоединение «Почта Банка» к ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, сеть которого после интеграции насчитывает теперь 4,5 тыс. точек обслуживания и около 23 тысяч почтовых отделений.

Фото: пресс-служба ВТБ

«Объединение ВТБ и «Почта Банка» - один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны - независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке», - прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Поэтапная интеграция финансовых учреждений стартовала еще в начале 2025 года. В первую очередь произошло объединение сети банкоматов, а затем продукты ВТБ стали доступны в офисах «Почта Банка». Вместе с Соцфондом РФ был реализован бесшовный перевод пенсий. На текущий момент завершён ребрендинг сети офисов и банкоматов.

ВТБ Почта Банк
Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории снизилась на 6% за неделю и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 20 по 26 апреля средняя цена составила 188 рублей за 1 кг, пишут «Известия».

Также зафиксировано снижение цен на другие части свиной туши: окорок — на 18% до 232 рублей за кг, лопатка — на 17% до 230 рублей, грудинка — на 22% до 195 рублей. Исключение составил лишь карбонад, цена на который снизилась на 3% и составила 285 рублей за кг.

При этом себестоимость производства свинины, напротив, выросла из-за дорогих кредитов, удорожания техники, топлива и запчастей. Производители работают на грани рентабельности, так как текущие оптовые цены приблизились к уровню себестоимости. Дополнительную нагрузку создают внедрение системы маркировки и рост затрат на логистику.

Несмотря на снижение цен, производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в первом квартале 2026 года ее выпуск увеличился на 5,7% до 1,47 млн тонн в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

мясо свинина

