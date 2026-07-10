Жителя Приморского района Санкт-Петербурга обвинили в повреждении трех автомобилей после ссоры с девушкой.

Как сообщили в прокуратуре города, 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобили Daewoo, Volkswagen и Hyundai, припаркованные возле дома № 35 на Комендантском проспекте.

Молодой человек бросил камень в стекло одного автомобиля, затем несколько раз ударил руками и ногами другую машину и пнул третий автомобиль. В результате на транспортных средствах появились многочисленные вмятины, царапины и трещины на стеклах. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба. В полиции петербуржец пояснил, что после ссоры с девушкой не смог сдержать злость и выместил ее на припаркованных автомобилях.