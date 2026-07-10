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Петербуржец повредил три машины на 500 тысяч рублей после ссоры с девушкой

Жителя Приморского района Санкт-Петербурга обвинили в повреждении трех автомобилей после ссоры с девушкой.

Как сообщили в прокуратуре города, 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобили Daewoo, Volkswagen и Hyundai, припаркованные возле дома № 35 на Комендантском проспекте.

Молодой человек бросил камень в стекло одного автомобиля, затем несколько раз ударил руками и ногами другую машину и пнул третий автомобиль. В результате на транспортных средствах появились многочисленные вмятины, царапины и трещины на стеклах. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба. В полиции петербуржец пояснил, что после ссоры с девушкой не смог сдержать злость и выместил ее на припаркованных автомобилях.

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С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты

В августе 2026 года некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты - Все корректировки пройдут автоматически.
Фото: pxhere

Изменения коснутся:

  • работающих пенсионеров — им проведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом коэффициентов, заработанных в 2025 году. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля при условии, что за год накоплено три балла;

  • пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет — их фиксированная часть пенсии удвоится, плюс добавится надбавка за уход;

  • получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей и работников угольной промышленности — размер надбавки индивидуален;

  • пенсионеров, получающих накопительные пенсии, а также срочные выплаты.

Все корректировки пройдут автоматически.

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