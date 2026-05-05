Четырех подростков-зацеперов сняли с поезда на станции Ораниенбаум-1

На станции Ораниенбаум-1 сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали четырех подростков, которые пытались проехать «на зацепе».

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, трое жителей Петербурга 12–14 лет и один подросток из Ленобласти 13 лет попытались удержаться за межвагонное пространство электропоезда, следовавшего в Петербург. Их сняли с поезда и провели с ними профилактическую беседу.

В отношении законных представителей несовершеннолетних вынесено официальное предостережение.

зацеперы подростки
Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге

Утром 5 мая на канале Грибоедова в Петербурге катер столкнулся с опорой моста. На борту находились пассажиры, но, по предварительной информации издания «Фонтанка», пострадавших нет.

Предварительно, судоводитель не справился с управлением и допустил навал на мостовое сооружение, после чего сбежал. В настоящее время организованы работы по буксировке катера из акватории реки.

Прокуратура проводит проверку. Кроме того, следствие будет оценивать действия лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Информация о повреждениях на мосту уточняется.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
