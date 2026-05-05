На станции Ораниенбаум-1 сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали четырех подростков, которые пытались проехать «на зацепе».
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, трое жителей Петербурга 12–14 лет и один подросток из Ленобласти 13 лет попытались удержаться за межвагонное пространство электропоезда, следовавшего в Петербург. Их сняли с поезда и провели с ними профилактическую беседу.
В отношении законных представителей несовершеннолетних вынесено официальное предостережение.