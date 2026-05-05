Утром 5 мая на канале Грибоедова в Петербурге катер столкнулся с опорой моста. На борту находились пассажиры, но, по предварительной информации издания «Фонтанка», пострадавших нет.

Предварительно, судоводитель не справился с управлением и допустил навал на мостовое сооружение, после чего сбежал. В настоящее время организованы работы по буксировке катера из акватории реки.

Прокуратура проводит проверку. Кроме того, следствие будет оценивать действия лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Информация о повреждениях на мосту уточняется.