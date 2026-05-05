Сотрудники Госэконадзора Ленобласти совместно с полицией пресекли незаконное обращение с отходами на территории коттеджного поселка «Малина» во Всеволожске.

Сотрудники выехали на место после поступившего обращения и выявили нарушение экологических правил при обращении с отходами. В отношении собственника земельного участка, где велись работы, оформлен протокол за порчу земли и невыполнение обязательных мер по защите почвы.

Использовавшийся при нарушении экскаватор изъят и отправлен на спецстоянку до принятия решения по делу.