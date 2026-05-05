weather 10.7°
$ 75.44
88.27

Главная / Новости / В поселке под Всеволожском пресечено незаконное обращение с отходами - экскаватор изъят

Новости Социум

В поселке под Всеволожском пресечено незаконное обращение с отходами - экскаватор изъят

Сотрудники Госэконадзора Ленобласти совместно с полицией пресекли незаконное обращение с отходами на территории коттеджного поселка «Малина» во Всеволожске.

В поселке под Всеволожском пресечено незаконное обращение с отходами - экскаватор изъят - Сотрудники выехали на место после поступившего обращения.
Фото: Комитет госэконадзора Ленобласти

Сотрудники выехали на место после поступившего обращения и выявили нарушение экологических правил при обращении с отходами. В отношении собственника земельного участка, где велись работы, оформлен протокол за порчу земли и невыполнение обязательных мер по защите почвы.

Использовавшийся при нарушении экскаватор изъят и отправлен на спецстоянку до принятия решения по делу.

Вам будет интересно
Выживший после падения с 12 этажа петербуржец отдаст 670 тысяч за ремонт машины, на которую он упал
Фото: Freepik. Компенсацию более 670 тыс. рублей взыскал суд с петербуржца, который выпал из окна 12-го этажа и рухнул на припаркованный Land Rover. К...
28.04.2026
422

Теги

незаконная свалка Госэконадзор Ленобласть Всеволожский район
Новости Происшествия

Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге

Утром 5 мая на канале Грибоедова в Петербурге катер столкнулся с опорой моста. На борту находились пассажиры, но, по предварительной информации издания «Фонтанка», пострадавших нет.

Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге - Предварительно, судоводитель не справился с управлением и допустил навал на мостовое сооружение, пос
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Предварительно, судоводитель не справился с управлением и допустил навал на мостовое сооружение, после чего сбежал. В настоящее время организованы работы по буксировке катера из акватории реки.

Прокуратура проводит проверку. Кроме того, следствие будет оценивать действия лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Информация о повреждениях на мосту уточняется.

Вам будет интересно
Петербуржцы организовали финансовую пирамиду и заработали 94 млн рублей
Трех петербуржцев осудили за мошенничество на 94 млн руб. С 2019 по 2022 год они привлекали деньги вкладчиков через финансовые общества и не собиралис...
30.04.2026
311

Теги

прокуратура Петербург

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться