В этом году на ежегодный конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области» участники представили 36 работ в трёх номинациях: павильон из дерева, павильон, созданный с помощью 3D-печати, а также павильон из лозы и тростника. В настоящее время конкурсные материалы проходят экспертную оценку, а имена победителей будут объявлены до конца мая.

Как отметил председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков, организаторы стремятся к тому, чтобы конкурсные идеи сохраняли свою жизнеспособность и после подведения итогов. «Малый павильон хорош тем, что его можно быстро проверить на практике: увидеть, как работает материал, конструкция, свет, посадка в ландшафт и сам сценарий для людей. Лучшие решения мы будем сопровождать дальше и помогать авторам доводить их до реализации в муниципалитетах Ленинградской области. Для студенческих коллективов это возможность получить реальную практику и профессиональные контакты, которые пригодятся в работе», — подчеркнул Кулаков.

Конкурс направлен на поиск оригинальных архитектурных и дизайнерских решений для общественных пространств Ленинградской области. Лучшие концепции впоследствии могут стать основой для реальных проектов в муниципалитетах региона. У конкурса уже есть успешные примеры воплощения идей в жизнь. Один из них — парклет в Новоселье. Этот проект, созданный студентами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), ранее стал победителем конкурса Комитета и получил статуэтку «Золотого Трезини» как лучший проект малой архитектурной формы в общественном пространстве. Данная практика впоследствии легла в основу учреждения новой номинации международного конкурса, посвящённой лучшим реализованным студенческим проектам.

«Золотой Трезини» ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Она учреждена в честь Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, автора Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. В Международный совет и жюри премии входят представители 34 стран. В 2024 году регион завоевал 4 золотые статуэтки и 12 платиновых наград, в 2025 году практически аналогично.