Главная / Новости / Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге

Новости Происшествия

Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге

Утром 5 мая на канале Грибоедова в Петербурге катер столкнулся с опорой моста. На борту находились пассажиры, но, по предварительной информации издания «Фонтанка», пострадавших нет.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Предварительно, судоводитель не справился с управлением и допустил навал на мостовое сооружение, после чего сбежал. В настоящее время организованы работы по буксировке катера из акватории реки.

Прокуратура проводит проверку. Кроме того, следствие будет оценивать действия лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Информация о повреждениях на мосту уточняется.

Новости Спорт

Синхронистка из Гатчины завоевала три медали на этапе Кубка мира

В китайском городе Сиань прошел третий этап Кубка мира по синхронному плаванию.

Фото: комитет по спорту Ленинградской области

Воспитанница спортивной школы «Киви» Гатчинского округа Елизавета Смирнова показала отличные результаты и привезла домой три медали — два «золота» и одно «серебро».

Сборная России завоевала в общей сложности восемь медалей и заняла второе место в общем зачете.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
