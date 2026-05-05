Все работы будут завершены до выходных.

Деревянный настил на экомаршруте в заказнике «Кургальский» приведут в порядок после пожара в ближайшие дни. Об этом рассказали в Дирекции ООПТ Ленинградской области.

Ремонтная команда Дирекции ООПТ ЛО в ближайшее время восстановит деревянный настил экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа», — указано в сообщении.

Напомним, ранее неизвестные устроили пожар в заказнике «Кургальский». В результате происшествия был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».