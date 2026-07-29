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Молодой повар напал на посетителя кафе в Петербурге – видео

Мужчину в возрасте 22 лет задержали на улице Коллонтай по подозрению в избиении посетителя кафе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Во время конфликта повар кафе несколько раз ударил 49-летнего мужчину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Изначально уголовное дело возбудили об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. После судебно-медицинской экспертизы, установившей тяжкий вред здоровью, дело переквалифицировали.

Подозреваемым оказался гражданин одного из государств Центральной Азии.

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21.05.2022
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Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России

В Краснодаре прошло Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда из Ленобласти показала отличные результаты на турнире.

Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России - По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.
Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

Особенно отличился Александр Тодощук, который занял второе место в метании молота с результатом 56 метров 82 сантиметра. По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.

Всего в турнире приняли участие 751 спортсмен из 70 регионов страны. В составе сборной Ленинградской области было 12 атлетов из шести спортивных школ.

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27.07.2026
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спорт легкая атлетика Ленобласть первенство

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