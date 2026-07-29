Мужчину в возрасте 22 лет задержали на улице Коллонтай по подозрению в избиении посетителя кафе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Во время конфликта повар кафе несколько раз ударил 49-летнего мужчину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Изначально уголовное дело возбудили об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. После судебно-медицинской экспертизы, установившей тяжкий вред здоровью, дело переквалифицировали.

Подозреваемым оказался гражданин одного из государств Центральной Азии.