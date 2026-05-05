Российские артисты и блогеры прочтут поэзию военных лет в новом масштабном проекте

VK Видео запускает новый проект, получивший название «Живые голоса».

Фото: VК Видео

К 81-й годовщине Победы на платформе VK Видео стартует музыкально-поэтический цикл «Живые голоса», объединивший звезд отечественной эстрады и блогинга. 

Премьера проекта состоялась 5 мая на платформе VK Видео, а также в эфире телеканала РЕН ТВ. В проекте приняли участие как мэтры российской сцены, так и популярные блогеры. Формат проекта представляет собой цикл из пяти серий, каждая из которых охватывает отдельный год войны, прослеживая путь от первых дней немецкого вторжения до долгожданной Победы в 1945 году.

В каждом эпизоде 10 артистов читают 10 стихотворений, написанных непосредственно в те годы или посвященных событиям войны. По словам креативного продюсера Сергея Колотилина, работа над подбором материала была глубоко индивидуальной: организаторы искали точки соприкосновения между биографией исполнителя и контекстом конкретного стихотворения. Такой подход позволил артистам передать эмоциональный накал поэзии авторов той эпохи.

Баста (стихотворения — Семен Гудзенко «Мое поколение» и Алексей Сурков «Утро победы»)

О выборе произведения:
К 9 мая мы готовим какой-то интересный номер, связанный с музыкой и стихами военных лет. В этом году мне посчастливилось прочитать самое мое любимое стихотворение о войне — «Нас не нужно жалеть» Семена Гудзенко. У меня есть и песня на эти стихи, которая вышла 10 лет назад, а сегодня я их прочитал вместе с произведением Алексея Суркова. Это очень тяжелая работа. Волнительно, и не получается так, как хотелось бы, — по причине того, что я не являюсь профессиональным чтецом. Это большая ответственность. Я это сделал с большим уважением и желанием как-то по-своему прочитать эти великие стихи.

о семье: 

У меня в первые дни войны погиблонесколько прадедов — у меня были и пехотинцы, и подводники, и артиллеристы, и летчики. Один из моих прадедов похоронен под Волковыском. Вообще у меня в семье больше 20 человек военных — есть видео, в котором я рассказываю про каждого. Каждый год я выкладываю его. Об этом тяжело говорить — это тяжелое время, которое наша страна пережила благодаря этим великим и по-настоящему мужественным людям. Это и женщин касается: воевали и женщины в моей семье. Благодаря им мы живы и должны хранить память о них.

Мне кажется, говоря о войне, нужно говорить больше о мире. Благодаря Великой Победе мы имеем тот мир, который у нас есть. Нужно хранить его вместе с памятью о предках, жить и делать выводы. Нужно помнить обязательно — на этом строится наше будущее. Без памяти о прошлом будущего не будет.

Вадим Галыгин (стихотворение — Алексей Романов «Не забудь»)

о выборе стихотворения: 

Я с особенным трепетом отношусь к своей родине — Республике Беларусь. То, что первыми приняли на себя удар защитники Брестской крепости, и определило выбор произведения. Стихотворение «Не забудь» написано непосредственным участником этих событий — Алексеем Романовым. В голове не укладывается, как они так долго мог противостоять огромной фашистской силе. Считаю, что о героизме защитников крепости нужно говорить. В стихе Романова передана вся боль и трагедия участников боевых действий. Мне выпала честь прочесть его.

о семье:

Мои деды воевали. Оба фронтовики, оба прошли войну и оба вернулись. Благодаря в том числе и их героическим действиям я сейчас с вами разговариваю. Как внук фронтовиков могу сказать, что они настоящие герои. Галыгин Семен Яковлевич, папин папа, оставил неизгладимый след в моей судьбе. Рассказывал он крайне мало: только когда я поступил в военное училище, стал дозированно рассказывать какие-то страшные вещи. Он один остался жив из целого полка. Как у Цоя поется: «покажи мне того, кто выжил из полка».

Мамин папа, мой дедушка, Толстик Антон Ильич — с ним не получилось познакомиться, он раньше ушел из жизни. Он начал воевать еще в Финскую войну, потом — в Великую Отечественную: брал Берлин, получил тяжелое ранение и вернулся домой поздно — война уже давно закончилась. Никто не знал, что с ним. Еще раз скажу: они были герои. Люди того времени имели какой-то особый стержень внутри, особый дух. Получить такой удар в молодости — что тебе нужно защищать свой дом, свою родину, свою семью — лучше никому этого никогда не испытывать. Поэтому я говорю большое спасибо проекту: благодаря ему у меня есть возможность принять участие в сохранении большой и героической памяти.

Карина Кросс (стихотворения — Наум Коржавин «Дети в Освенциме» и Роберт Рождественский «Баллада о зенитчицах»)

о выборе стихотворения:
Я выбрала два стихотворения — «Дети в Освенциме» Наума Коржавина и «Баллада о зенитчицах» Роберта Рождественского. Потому что я могу говорить о том, что знаю, чувствую и понимаю, — это женщины и дети. Те, кто не должны были в принципе принимать участие в войне, те, с кем этого не должно было случиться. Мне кажется, что люди должны быть добрее, должны любить друг друга, уважать и защищать. Защищать детей и женщин. Мне кажется, так должно быть.

о семье:
У меня, как и у каждого жителя нашей страны, есть история, связанная с Великой Отечественной войной. История про моего прадедушку — о том, как его спасла незнакомая женщина: мне бабушка ее рассказывала очень много раз. Дедушку должны были расстрелять немцы — он среди наших был единственный в гражданской одежде. Мимо проходила какая-то незнакомая женщина, которая начала кричать: «Ванька, ты чего там встал? Это просто мой мужик из дома!» — забрала его с собой и тем самым спасла. Незнакомая женщина просто проходила мимо — ее могли тоже расстрелять. Просто люди тогда понимали, что нужно друг другу помогать и поддерживать. Нужно помнить и не забывать об этом — проект «Живые голоса» как раз об этом. Я приняла участие в нем потому, что всегда надо помнить. Помнить, знать, любить и уважать.

Максим Лагашкин (стихотворение — Михаил Исаковский «Слово о России»)

О выборе произведения: 
Мне хотелось лично и адресно обратиться к молодому поколению, в том числе к своим детям, чтобы они посмотрели и послушали слова, обрамленные в стих, — поняли, какой подвиг совершила наши предки, какой ценой они достигли того, что наша страна устояла, и как нам теперь хорошо тут живётся. О Великой Победе мало говорится, а если и говорится, то зачастую несколько пафосно — детям это трудно воспринимать. Хотелось как-то проще донести им, что за то, что они ходят в школу и живут в безопасности, была уплачена высокая цена.

о семье:
Я всегда хотел услышать какую-нибудь историю о войне от своего дедушки, Петра Никитовича Лаптева, — он прошел очень большой путь. К сожалению, мне удалось узнать больше только после того, как его не стало, лет пять назад: какие подвиги совершал, на каких фронтах участвовал, какие есть у него награды, помимо тех, которые я видел на нем 9 мая — он их надевал, когда встречался с однополчанами. Сколько бы я его ни расспрашивал, он ни разу не рассказал — никогда он не хотел об этом говорить. У него сразу портилось настроение. Он отвечал: «Оно тебе не надо». Они так нас заслоняют и ограждают от того горя, которое вынесли на своих плечах, — чтобы мы знать не знали. Думаю, так у многих ветеранов: они не любят кичиться и рассказывать о своих подвигах. Это понять можно — все это очень тяжело вспоминать. Но мы об этом знать и помнить должны. В любом случае.

Регина Тодоренко (стихотворение — Вероника Тушнова «Кукла»)

Мое стихотворение — про куклу и символизм через куклу: там девочка потеряла свое детство из-за войны. Ее детство было прервано. Через нее автор говорил о целом поколении. Это очень грустно и тревожно. Хорошо, что есть такие большие проекты, которые могут на всю страну показать и напомнить, как было тяжело и трудно. Все для того, чтобы новое поколение росло в мире.

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Каждого дома. Мой прадедушка тоже воевал — он служил в морском флоте. К сожалению, он оказался тем солдатом, который пропал без вести. До сих пор помню его портрет — он прямо перед глазами стоит. Тогда у него родилась дочка, моя бабушка. Он ее так и не увидел: ушел на войну. Моя бабушка воспитывалась и росла без отца, но она всегда помнила его по портретам и по рассказам ее мамы. Вся наша семья с большим уважением и пиететом относилась к его подвигу и относится по сей день.

Денис Дорохов (стихотворение — Александр Твардовский «Я убит подо Ржевом»)

У меня прадедушка по материнской линии ушел на фронт в 17 лет: в пехоте прошел всю войну, дошел до Германии и на себе испытал весь ужас войны. Я его не застал: родился — он еще был жив, но, к сожалению, когда я что-то мог понимать, его уже не было. Я так и не смог с ним поговорить. Но я помню рассказы матери о нем — что он не любил углубляться в тему войны.

Также прадедушка по отцовской линии был поваром и имел награду за свой подвиг: он один кормил целый отряд на линии фронта — привозил еду на самую линию соприкосновения, туда-сюда мотался по всей этой пересеченной местности. Бабушки мои были детьми войны — они жили в оккупированных немцами селах в Краснодарском крае. Все они уже ушли, а мы пытаемся хранить их память.

Полина Денисова (стихотворение — Юлия Друнина «Солдатские будни»)

Я выбрала стихотворение Юлии Друниной «Солдатские будни» — очень откликается у меня ее творчество. Она написала это стихотворение в 17 лет, в очень молодом и юном возрасте попала на войну. Это очень тяжело. Я близка с ней по возрасту — мне 22 года, и я не могу представить, как бы я пережила эти события. Мне было очень интересно изучить ее личность, ее творчество и прочитать ее стихотворение.

Я с детства слышала рассказы своего прадеда Бориса про Великую Отечественную войну — он ее прошел. И я с глубочайшим уважением отношусь к каждому человеку, кто перенес эти события. Я понимаю, что очень важно не забывать об этом.  Помню своего прадедушку: его рассказы — как раны на сердце; это же моя фамилия, мой род. Он нам рассказывал о том, как потерял ногу на войне. Он всегда к этому с юмором относился — для нас, для детей, он преподносил эту информацию как какую-то шутку. Сейчас понимаю, насколько больно ему все это было проходить. Второй прадед у меня тоже был на войне. Он был врачом. Рассказывал о том, как они помогали в госпиталях, куда привозили много раненых. Каждый день — тысячи людей. Все это осталось в моем сердце.

