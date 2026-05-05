Сергей Перминов: пока в Эстонии немногие научились отдавать дань уважения тем, благодаря кому они сегодня существуют.

В Эстонии растет спрос на туристические путевки к границе с Ивангородом Ленинградской области, где 9 мая традиционно пройдут масштабные мероприятия в четь Дня Победы. Сенатор от 47-го региона Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, стоит ли ожидать провокации со стороны эстонских политиков, или же в соседней республике действительно начали осознавать готовы почтить память наших предков, несмотря на геополитическую обстановку.

«В Европе целенаправленно переписывают историю, замалчивая решающий вклад СССР в победу над гитлеровской Германией. Не первый год ведется война с памятниками и даже братскими могилами советских воинов, которые отдали свои жизни, освобождая народы континента от нацистского ига. Для нынешних европейских лидеров это неудобный факт, который они стараются полностью вычеркнуть из народной памяти», — заявил сенатор.

Свой существенный вклад в это вносят страны Прибалтики, в числе которых и Эстония. Различные запреты и провокации в отношении Дня Победы уже давно стали визитной карточкой властей этой страны. Их реакция, допустил сенатор, будет мало чем отличаться и в нынешнем году, если они посчитают такие акции политически целесообразным. По мнению Сергея Перминова, пока они «не научились отдавать дань уважения тем, благодаря кому они сегодня существуют».

«Безусловно, на эстонской земле немало тех, кто не разделяет официальных подходов к этому великому дню. Для них это по-прежнему семейная память о дедах и прадедах, которые ценой огромных усилий смогли сломить хребет военной машине Гитлера. Именно для таких людей и звучит этот концерт как напоминание об победе, которую вместе добыли наши предки. Важно, чтобы у них была возможность встретить праздник достойно», — добавил сенатор.