Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге 18 и 19 июля вновь станет площадкой театрально-музыкального фестиваля «Дачные сезоны». Гостей ждет насыщенная программа с концертами, спектаклями, лекциями, мастер-классами и интерактивными площадками для всей семьи.

В течение двух дней гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию, театральному мастерству, мультипликации и кулинарии, сыграть в крокет, бадминтон и городки, а также посетить фотозоны, ярмарку мастеров и выставку, посвященную истории Монрепо.

Для детей организаторы подготовили интерактивные чтения, спектакль «Верхом на помеле», мастер-классы по созданию мультфильмов и театральных кукол, а также экскурсии и игровые программы.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.