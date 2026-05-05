С начала 2026 года в небе над Ленинградской областью уничтожили порядка 500 украинских беспилотников. Об этом 5 мая заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе встречи с депутатами Госдумы от 47-го региона.

«Мы видим, что регион с начала года проходит непростые испытания: подвергается атакам беспилотников с вражеской стороны. Целями становятся критически-важные объекты: портовые сооружения и промышленные предприятия. Наша задача вместе с Министерством обороны, пограничными войсками, пожарными, нашими активистами обеспечивать минимизацию атак и своевременную ликвидацию последствий», — подчеркнул Александр Дрозденко.