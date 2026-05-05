Главная / Новости / С начала года в Ленобласти уничтожили 500 беспилотников — Александр Дрозденко

Новости Происшествия

С начала года в Ленобласти уничтожили 500 беспилотников — Александр Дрозденко

Об этом глава региона сообщил в ходе встречи с депутатами Госдумы от Ленинградской области.

Фото: Оnline47

С начала 2026 года в небе над Ленинградской областью уничтожили порядка 500 украинских беспилотников. Об этом 5 мая заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе встречи с депутатами Госдумы от 47-го региона.

«Мы видим, что регион с начала года проходит непростые испытания: подвергается атакам беспилотников с вражеской стороны. Целями становятся критически-важные объекты: портовые сооружения и промышленные предприятия. Наша задача вместе с Министерством обороны, пограничными войсками, пожарными, нашими активистами обеспечивать минимизацию атак и своевременную ликвидацию последствий», — подчеркнул Александр Дрозденко.

05.05.2026
149

Александр Дрозденко БПЛА
Житель Ленобласти утонул во время рыбалки

Трагедия произошла во Всеволожском районе.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины во Всеволожском районе Ленинградской области. Его тело достали из воды.

По информации МЧС Ленинградской области, тело мужчины было обнаружено в водоеме у деревни Новое Девяткино. Предварительно, погибший ушел на рыбалку и утонул.

«Дежурная смена Аварийно‑спасательной службы Всеволожска извлекла тело из воды и передала сотрудникам полиции», — передают экстренные службы.

05.05.2026
139

Всеволожский район утонул рыбак

