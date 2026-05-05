Несмотря на непростые вызовы, в том числе атаки беспилотников, апрель стал для Ленинградской области временем уверенного развития. Регион не только укрепил меры безопасности, но и запустил новые производства, расширил внешние связи и социальную поддержку, продолжил модернизацию инфраструктуры, а также реализацию экологических инициатив. Разбираемся, какие события определили дух прошедшего месяца.

Серия атак беспилотников и усиление мер безопасности

В апреле Ленобласть неоднократно сталкивалась с атаками беспилотников. Самые интенсивные случились в том числе в ночь на 3 апреля, когда ПВО сбила семь дронов: двое человек получили ранения. Спустя пару дней, 5 апреля, под ликвидацию попали 19 БПЛА, однако в результате попадания осколка произошла утечка топлива в порту Приморска. 7 числа было ликвидировано до 22 вражеских беспилотников, а 17-го - до 12 штук. Один из них упал на склад в Выборгском районе, вызвав пожар. В Ломоносовском районе осколки повредили автомобиль и окна здания. При этом после ночного налёта у границ России был замечен шведский самолёт разведки. Правда самая напряженная ночь пришлась на 18 апреля: ПВО сбили рекордные за месяц 27 дронов. Режим опасности применялся и в другие дни.

В середине месяца Александр Дрозденко провёл заседание оперативного штаба. По итогам были выработаны меры против вражеских беспилотников: дополнительная помощь ВВС и ПВО, а также формирование мобильных огневых групп из опытных резервистов для защиты критической инфраструктуры. Усилия губернатора по защите региона поддержали ветераны СВО.

Вместе с тем мобильные огневые группы получили новое внедорожное вооружение, а огнеборцы - премии. Рассматривалась возможность расширения зоны пограничного контроля у областных портов. Кроме того, для жителей подготовили памятку о действиях при сигнале «Воздушная опасность» и озвучили размеры компенсаций за поврежденные при теракте жилье и автомобиль.

Ситуация с безопасностью вызвала широкий резонанс. Политолог Николай Межевич назвал происходящее «необъявленной войной», обозначив, что ограничение работы интернета является вынужденной мерой. Как отметил Дрозденко, функционирование сети не зависит от региональных властей, а находится в ведении профильных ведомств и силовых структур. Именно они принимают решение об ограничениях.

Какие ещё меры по обеспечению безопасности и правопорядка вводились?

С 17 апреля в лесах Ленобласти начался пожароопасный сезон. Для быстрого реагирования автопарк лесных инспекторов пополнился более 40 новыми машинами: автомобилями, вездеходами и пожарными цистернами.

Продолжались рейды по поиску нелегальных мигрантов. Согласно апрельским данным, с начала года из региона выслали свыше 600 иностранцев. При этом в середине весны в Гатчинском округе полицейские выявили очередной механизм фиктивной регистрации приезжих.

Параллельно в регионе проходил набор добровольцев в народные дружины, которые помогут сделать жизнь безопаснее. Также жителей приглашали вступить в отряды поисковиков-добровольцев.

Власти продолжали активно воплощать в жизнь важные инициативы. Так, в Ленобласти традиционно прошёл первый этап общероссийской антинаркотической акции. Это было особенно актуально, учитывая текущую повестку.

Тем временем в преддверии Дня Победы жителей Выборгского района предупредили о новых схемах мошенничества. Правоохранители рекомендуют проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Деятельность властей и инициативы

В апреле ленинградские депутаты приняли ряд значимых решений: одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт‑Петербурга, присвоили Ивангороду почётное звание «Город воинской доблести» и утвердили поправки в закон об объектах культурного наследия. Кроме того, Всеволожский и Кировский районы стали округами, а Новоселье получит статус города - соответствующий законопроект был внесён главой региона в ЗакС.

Александр Дрозденко отчитался перед парламентом области, обсудил экологические вопросы региона с почётными гражданами, а также провёл традиционную прямую линию с жителями. Как стало известно, по поручению президента в апреле взяты на контроль три обращения ленинградцев.

По итогам жалоб проверят состояние многоквартирного дома в деревне Нежново Кингисеппского района, наведут порядок с системой водоотведения в посёлке Ильичево и займутся налаживанием обслуживания дренажной системы в Первомайском в Выборгском районе.

Вместе с тем Ленинградская область первой в России протестировала сервис «Цифровой ID» от мессенджера MAX, что стало важным технологическим достижением. Сервис позволяет идентифицировать личность заявителя.

Помимо этого, Ксения Кувшинникова получила вакантный депутатский мандат в Законодательном собрании Ленобласти, а МФЦ совместно с Роскадастром провели прямую линию для жителей региона. Ленобласть тем временем начала подготовку к 9 Мая: службы перешли на усиленный режим работы.

Поддержка СВО

В прошлом месяце регион продолжил активно поддерживать героев, участвующих в спецоперации. Например, Приозерский район направил на передовую значительную партию помощи, включающую более пяти тонн специальных сетей для защиты от беспилотников и рыболовные сети. Из Всеволожского района отправилась партия помощи с оборудованием, необходимым для полевого ремонта техники.

Забота о военнослужащих проявляется и в предоставлении им льгот. Теперь бойцы СВО и их близкие могут рассчитывать на приоритетное обслуживание в областных МФЦ, а также на бесплатную парковку. Ко всему прочему для их детей упростили получение льготного проезда на ж/д транспорте.

Для увековечивания памяти героев было решено организовать в Светогорске сквер, посвященный участникам спецоперации. Кроме того, в Доме дружбы Ленобласти был представлен документальный фильм о подвиге на передовой. В рамках социальной поддержки правительство Ленобласти поможет семье Героя Андрея Онькина с подключением дома к газу, поступлением ребёнка в Суворовское училище и медобслуживанием родителей бойца.

10 апреля Александр Юрьевич лично встретился с семьями бойцов, где обсуждались вопросы от соцвыплат до поиска пропавших без вести. Сенатор Сергей Перминов подчеркнул, что Ленобласть имеет большой опыт в поддержке военных, включая их подготовку.

В рамках рабочего визита глава региона продемонстрировал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову работу Мультицентра во Всеволожске, что может способствовать дальнейшему развитию подобных социальных инициатив.

Соцподдержка

В Ленинградской области расширили меры поддержки многодетных семей: с апреля помощь распространяется на совершеннолетних детей с инвалидностью, отменён критерий нуждаемости для выплаты на школьную форму, а родительская плата за детский сад для третьих и последующих детей компенсируется полностью.

Социальный фонд оказал адресную поддержку старшему поколению - ко Дню Победы ветеранам Ленобласти перечислили единовременные выплаты. Отмечалось, что с начала года отделение Соцфонда в Петербурге и Ленобласти в проактивном режиме оформило почти 32 тысячи сертификатов на материнский капитал.

Трое сирот из Приозерска получили ключи от новых квартир, а семьи приглашали принять участие в региональном этапе конкурса «Семья года».

Также в регионе для удобства жителей был запущен бот для поиска домовых чатов.

Внешние связи

Во-первых, губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с Ферганской областью Узбекистана. Партнёрство охватит ключевые сферы: экономику, промышленность, АПК, цифровизацию, туризм, молодёжную политику и кадровый вопрос в строительстве. В рамках договорённости на узбекский рынок выйдут ещё 14 ленинградских предприятий, а наши специалисты поделятся экспертным опытом в строительстве и помогут в реализации масштабного проекта.

Во-вторых, Ленобласть расширила международное сотрудничество с Киргизией - по итогам Дней 47‑го региона стороны укрепили взаимодействие по ряду направлений.

На федеральном уровне глава МИД Сергей Лавров поручил Дрозденко возглавить рабочую группу по взаимодействию со странами Юго‑Восточной Азии и Индией, что имеет важное внешнеполитическое значение для региона.

Важным шагом в укреплении межрегиональных связей стали соглашения о межпарламентском сотрудничестве, подписанные на полях Совета законодателей РФ. Заксобрание Ленобласти заключило договорённости с парламентами Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Херсонской области. Их цель - углубить диалог, обменяться законотворческим опытом, улучшить правовое регулирование и расширить связи между регионами.

Одновременно область продолжала оказывать поддержку другим территориям: регион помог восстановить пожарную часть в Херсонской области, а благодаря его содействию после капитального ремонта открылись отделения почтовой связи Харцызска в ДНР. Также педагоги из Енакиево были приняты в Союз художников Ленинградской области. Это откроет новые возможности для творческого обмена и профессионального взаимодействия. Кроме того, стало известно, что 47 регион займётся восстановлением школы в подшефном городе.

Экономика

В апреле особое внимание было уделено развитию бизнеса и производства (спойлеры - откройте, чтобы узнать больше) - проводились форумы, появились новые меры поддержки и планы по развитию. Заметные успехи демонстрирует и сельское хозяйство: с начала года предприятия региона выпустили более одного миллиарда яиц - это абсолютный рекорд.

В апреле Ленобласть приступила к подготовке к новому сельскохозяйственному сезону. Регион впервые принял форум «Мой бизнес», где участники из разных уголков страны обменялись опытом и обсудили лучшие практики поддержки предпринимательства. В рамках мероприятия Дрозденко представил комплекс мер поддержки областного бизнеса, включая гранты, программы для туризма и креативных индустрий, помощь в перестройке экспорта и передаче бюджетных услуг. Министр экономического развития России на форуме обозначил ключевые приоритеты федеральной поддержки предпринимательства, а вице‑губернатор Владимир Цой провёл встречу, где рассказал частникам, как власти готовы содействовать компаниям, разрабатывающим экологичные решения для туробъектов. На полях экспортного форума «Сделано в России» вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков озвучил планы по расширению экономического присутствия 47-го региона на внешних рынках. В качестве приоритетных направлений были выделены Монголия, Абхазия и Казахстан. Как отметил Перминов, рост присутствия ленинградского бизнеса за рубежом - вклад в развитие как региона, так и России в целом. Вместе с тем в апреле для предпринимателей отменили штрафы на 20 млн рублей.

В апреле Ленобласть приступила к подготовке к новому сельскохозяйственному сезону. Александр Юрьевич встретился с депутатом Госдумы по аграрным вопросам Сергеем Яхнюком, с которым обсудил организацию региона к весенним полевым работам. На встрече обговаривались меры поддержки аграриев, такие как льготное кредитование, а также обеспечение семенами, удобрениями и горючим для посевной кампании. Минсельхоз оценил подготовку к посевной в Ленобласти: темпы сева выросли в 2,5 раза. Одновременно регион усилил борьбу с борщевиком Сосновского - опасным инвазивным растением, которое наносит ущерб сельхозугодьям и угрожает экосистеме. Для повышения эффективности работы в Ленобласти анонсировали появление нового цифрового сервиса. С его помощью жители смогут оперативно сообщать о местах произрастания сорняка, а власти - координировать и контролировать его уничтожение.

Параллельно прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Главная площадка разместилась в Киришах, но мероприятия затронули все районы региона. При этом в регионе заметно улучшилась ситуация на рынке труда. Отмечалось, что число вакансий выросло на 47 тысяч по сравнению с прошлым годом.

Ещё одной заметной новостью стал аукцион в Выборге: дом купца Сергеева ушёл с молотка за 30 млн рублей.

Модернизация ЖКХ и газификации

В середине весны в регионе активно продвигалась программа газификации: строительство газораспределительных сетей завершилось в шести деревнях Сланцевского района. В планах - расширить программу догазификации на СНТ и досрочно завершить подключение к «голубому топливу» Высоцка и Приморска. Для повышения охвата населения специалисты уже проводили подомовые обходы, а в будущем могут организовать проверки «нерадивых» пользователей- тех, кто не провёл газовую трубу непосредственно в дом, хотя инфраструктура рядом.

Значимые улучшения наблюдались и в сфере водоснабжения. В посёлке Житково Выборгского района и деревне Ям‑Тесово Лужского района на завершающий этап вышли работы по капремонту водопровода. Тем временем в Аннинском устранили последствия коммунальной аварии, из‑за которой временно отключали воду. Кроме того, в прошлом месяце заработали шесть новых модульных станций водоподготовки и очистки стоков в четырёх районах области.

В Киришах в конце месяца проходили плановые работы на объектах водоснабжения. Напомним, что в апреле ленинградские депутаты предложили возложить поверку водяных счётчиков на ресурсоснабжающие организации. Одновременно ленинградцев предупредили, что за самовольное потребление предусмотрены не только штрафы, но и уголовное преследование. Тем временем в «Леноблводоканале» призвали жителей ответственно использовать коммунальные сети и не смывать в канализацию бытовые отходы - это поможет избежать засоров и аварий на сетях.

В сфере энергоснабжения тоже появились важные изменения. Был продлён срок учёта задолженности за электроэнергию при назначении льгот. Кроме того, обновились правила предоставления льготных тарифов. В Волховском районе специалисты «Россети Ленэнерго» провели необходимые технические работы для надёжного энергоснабжения. А после удара стихии энергетики оперативно восстановили электроснабжение в регионе.

Наконец, в Сертолово после вмешательства прокуратуры жителям сделали перерасчёт по услугам ЖКХ. Ситуация была урегулирована в пользу граждан.

Развитие дорожной инфраструктуры

Ленобласть вошла в число ключевых регионов, где пройдут масштабные дорожные работы. Из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры выделят более 117 млрд рублей. Основными проектами станут ремонт федеральных трасс Р‑21 «Кола», А‑121 «Сортавала» (включая обход Приозерска), А‑181 «Скандинавия» и А‑120.

В апреле продолжилось развитие дорожной сети региона. В Лужском районе открыли новый мост через реку Сабу, а в сентябре планируют запустить движение по обновлённой переправе через Лугу. Кроме того, на Дороге жизни дан старт проекту «Дороги истории и современности», который объединит историческое наследие и современные стандарты дорожного строительства.

Продолжалась и текущая работа по поддержанию дорог в надлежащем состоянии: в начале месяца стартовала уборка от пыли и грязи после зимы. Дорожники в том числе привели в порядок территорию у мемориала вблизи Зайцево.

Параллельно власти прорабатывали меры по улучшению ситуации на региональных трассах. Так, Дрозденко поручил разработать механизм взимания платы за движение с перегрузом, что поможет сохранить дорожное полотно. Также запланировано расширение выезда из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино: дорога станет четырёхполосной.

В Волхове произошёл инцидент с аварийным пешеходным мостом через реку - он рухнул, но, к счастью, не представлял угрозы для жителей: сооружение не эксплуатировалось с 1996 года. Аналогичная проблема проявилась в Сланцевском районе, где пешеходная переправа через реку Кушолку оказалась небезопасной для прохода после разлома железобетонного пролёта и просадки конструкций до уровня воды.

Транспортный обзор: маршруты, проверки, навигация

Что касается транспортной инфраструктуры, она тоже развивается. В апреле анонсировалось появление новых «Ласточек» между Выборгом и Петербургом, которые позволят сократить время в пути до 61 минуты. Однако технические проблемы привели к сбою в движении электричек на Лужском направлении - график уже восстановлен.

Без происшествий не обошлось и на городском транспорте: после жалоб родителей начались проверки перевозчиков, которые высаживают детей из автобусов.

Тем временем с 18 апреля в Ленобласти стартовал сезон навигации маломерных судов. Правда, в Вознесенье из‑за непогодыприостановили работу паромной переправы. Отмечалось, что ситуация носит временный характер.

Стратегия роста: социальная инфраструктура, градостроительство и реставрация

В регионе стабильно развивается социальная инфраструктура. За апрель в Кингисеппе одобрили проект детского сада на 125 мест и строительство инновационной школы на 1 125 мест в 7‑м микрорайоне города. В Кудрово продолжалось возведение детсада на 220 мест - уже готовы первые два этажа, а в Новоселье Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детсада на 310 мест.

Масштабные планы на будущее были утверждены для Сланцев: правительство Ленобласти приняло стратегию развития города до 2045 года - в ближайшие годы его ждут серьёзные преобразования.

Большое внимание уделяется сохранению культурного наследия. В Тихвине начнётся реставрация Введенской башни по плану, утверждённому Леноблнаследием. Кроме того, стартует масштабный проект с губернаторской поддержкой, в рамках которого волонтёры и реставраторы восстановят 16 исторических объектов в девяти районах региона. В Луге шла реставрация музейного дома: укреплены стены, следующий этап - работы над мансардой. В Ивангороде продолжалось благоустройство «Красного дома». Перед Днём Ленинградской области в населённом пункте планируют отремонтировать 20 МКД.

В Рощино планируют восстановить старинное здание, известное как «Дом аптекаря», и создать на его основе музейное пространство с экспозицией, посвящённой истории дачного посёлка и его знаменитым жителям. Там также построят центр подготовки сборных Ленобласти и реконструируют стадион.

В сфере градостроительной политики также произошли изменения: в Свердловском городском поселении Всеволожского района обновили правила землепользования и застройки - теперь запрещено возводить квартиры площадью менее 28 м².

Тем временем Выборг, Волхов и Приморск заняли первые места на IV Архитектурном конкурсе, благодаря чему в них появятся новые арт‑объекты. А по инициативе Дрозденко в Ленобласти планируют ввести единые архитектурные стандарты для небольших промышленных и складских объектов, дабы улучшить внешний облик территорий.

Развитие общественных пространств

Ленобласть вошла в топ лидеров по качеству благоустройства среди регионов России. В апреле стали известны ближайшие планы по дальнейшему улучшению общественных пространств. Например, благоустройство знаковых мест Тихвина и создание специальных площадок для выгула собак в Кудрово.

Также в прошлом месяце начался сезон субботников, в который активно включились жители и организации. Для удобства участников в Ленобласти запустили интерактивную карту. Параллельно многие парки закрывались на просушку.

Параллельно в регионе стартовало голосование за объекты, которые будут обустроены в 2027 году. Известно, что за прошлый год в области удалось преобразовать 97 общественных пространства.

В Сосновом Бору привели в порядок детскую площадку, где были выявлены серьёзные нарушения безопасности. При этом детская площадка в Кировске, где установлено оборудование по тематике физики и астрономии, получила официальный статус сертифицированного образовательного проекта.

Здравоохранение

В регионе активно развивается система здравоохранения. Как стало известно в апреле, за прошлый год в рамках программы «Земский доктор/фельдшер» в областные медучреждения пришли 413 новых специалистов. В Токсовской клинической межрайонной больнице молодым врачам вручили ключи от новых квартир, которые могут перейти в собственность через 10 лет работы.

Продолжалось масштабное обновление инфраструктуры: в Выборгской межрайонной больнице на финальный этап вышел капремонт хирургического и травматологического отделений - обновлённые этажи планируют открыть до конца года. Ремонт приёмного отделения завершился и в Токсовской больнице. При этом СК РФ взял на контроль ситуацию с затянувшимся ремонтом детской больницы в Выборге. А в Тихвине прокуратуре пришлось вмешаться после выявления нарушений в городской МБ прав ребёнка‑инвалида, который в течение трёх месяцев не получал положенное по закону лечебное питание.

В деревнях Хапо‑Ое и Островки Всеволожского района начали работу новые ФАПы, расширяя доступность первичной медицинской помощи на селе.

Медики региона демонстрируют высокий профессионализм. Так, бригада скорой помощи вывела мужчину из состояния клинической смерти в Кудрово при обширном инфаркте. В ЛОКБ впервые провели ЭКИРХ - сложнейшую операцию на почке, а неонатологи Ленинградского перинатального центра выходили младенца, который не мог дышать самостоятельно. В другом случае врачи Центра сохранили жизнь и репродуктивную функцию пациентки с большой миомой и помогли появиться на свет здоровому ребёнку. Также медики успешно приняли роды в машине скорой помощи во Всеволожском районе. Новорождённая девочка появилась на свет без осложнений.

Важное внимание уделялось поддержке будущих мам: во всех женских консультациях, родильных домах и перинатальном центре региона прошли праздничные мероприятия ко Дню беременных, включая фотоконкурс «В ожидании чуда». Александр Дрозденко напомнил о региональных мерах поддержки для женщин в положении и молодых родителей. Кроме того, Комздрав сообщил, что Ленобласть обеспечена препаратами от резус‑конфликта для беременных до конца года.

Кстати, во Всеволожском роддоме был выявлен случай ветряной оспы, в связи с чем в учреждении вводился карантин. На время ограничений всех беременных и рожениц переводили в Ленинградский областной перинатальный центр.

На фоне сезонных рисков росло число обращений из‑за укусов клещей: если за первую неделю апреля обратились 93 человека, то за последнюю - уже 109 ленинградцев. Наибольшая активность клещей в середине месяца фиксировалась в Тихвинском, Киришском, Гатчинском и Всеволожском районах. Также в конце месяца упала заболеваемость гриппом и коронавирусом.

Образование

Большое внимание в регионе уделяется образованию, в частности поддержке школьников. В апреле Александр Дрозденко поздравил юных победителей и призёров Всероссийской школьной олимпиады и объявил, что победители получат более 1 млн рублей. Среди отличившихся - Артём Квитовский из Назиевской школы и Ульяна Кирьянова из Сосновоборской школы, которые стали призёрами заключительного этапа олимпиады по русскому языку.

Губернатор также поручил ускорить внедрение карт «Школа 47». Известно, что на них уже подали заявки более 25 тысяч учащихся региона.

Вместе с тем в области началась выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для учеников 5-9 классов: в 2026-м в путешествие по региону отправятся 3 800 ребят.

С 21 по 23 апреля в регионе прошёл XI Региональный чемпионат «Абилимпикс». В текущем году программа расширилась: появились новые компетенции, включая сварочные технологии, роботизированное искусство, лоскутное шитьё, приготовление пиццы и другие направления. Продолжает работу и образовательный проект «Школа фермера» - в апреле стартовал его 13‑й поток.

Кроме того, были подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшая школьная столовая Ленинградской области». Победителем среди городских учреждений стала Инженерная школа Тосно Тосненского района, среди сельских - Пудостьская школа Гатчинского округа. Тем временем прокуратура выявила нарушения в одной из школ Всеволожска: в пищеблоке обнаружены дыры в полу и ржавое оборудование.

Что касается дошкольного образования, то в Мурино готов к приёму детей новый детский садик на 240 воспитанников.

Культура и мероприятия

Александр Дрозденко в прошлом месяце анонсировал сразу несколько культурных и общественных инициатив. Прежде всего, совместно с помощником Президента России, председателем Российского военно‑исторического общества Владимиром Мединским, он договорился о перезапуске и выводе на новый уровень фестиваля «Литература и кино». Кроме того, губернатор анонсировал открытие в Суйде выставки, приуроченной к 245‑летию памяти Абрама Ганнибала.

На местном уровне тоже происходили значимые события. Например, в Волхове наградили лауреатов грантового конкурса «Наш любимый город Волхов!», фонд которого составил 1,3 млн рублей. А с 28 апреля в Киришском краеведческом музее снова открылась выставка «Письма надежды», представленная в обновлённом формате. Параллельно Киришский дворец творчества подвёл итоги участия в проекте «Производительность труда», продемонстрировав хорошие результаты внедрения современных подходов в работе учреждения.

Ко всему прочему музей‑заповедник «Парк Монрепо» стал одним из первых учреждений культуры Ленобласти, адаптированных по программе доступной среды. Кроме того, в парк вернулся портрет Пауля Николаи - бывшего владельца усадьбы, а напротив острова Людвигштайн начался ремонт дамбы.

Сохранение истории

В Ленинградской области прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв геноцида советского народа: в деревне Зайцево Гатчинского округа состоялось возложение цветов к мемориалу в память о мирных жителях, погибших в годы ВОВ. В церемонии приняли участие глава региона Александр Дрозденко, помощник российского лидера Владимир Мединский и глава «Национального центра исторической памяти при Президенте РФ» Елена Малышева.

27 апреля Выборг простился с Николаем Устиновым‑Лещинским - основателем театра «Святая Крепость» и заслуженным артистом РСФСР.

А 30 числа в Ленобласти стартовал полевой поисковый сезон. Отметим, что ранее поисковики при раскопках на Невском пятачке они обнаружили останки более 20 красноармейцев.

Среди других событий - восстановление специалистами Ленобласти брачного обыска середины XIX века, а также неожиданная научная находка под Лугой: обнаруженный в 2025 году окаменелый пень оказался доисторическим грибом‑исполином.

Спорт

За месяц наши атлеты добились заметных успехов на всероссийских и международных соревнованиях. Так, спортсменки из Ленобласти помогли сборной России выиграть Кубок мира по водному поло в Австралии. Также пловец Тимофей Михайлов из Подпорожского района завоевал «золото» на соревнованиях «Кубок Александра Попова» в Челябинске, а боксёр Иван Григорьев из Кузьмолово стал победителем Кубка России.

Между тем в Вырице состоялся ежегодный областной фестиваль ГТО среди команд предприятий Ленобласти. Победу одержала команда ООО «КИНЕФ», второе место заняли сотрудники Ленинградской АЭС, а третье - представители ООО «Винета». Победители представят регион на Всероссийском этапе фестиваля в Ноябрьске в июле.

Одновременно с этим в Ленобласти был дан старт летнему сезону корпоративного спорта, где первый турнир - соревнования по баскетболу в формате 3×3. Также стартовал Кубок по адаптивному боксу «Бой на равных» с участием ветеранов СВО и детей. Кроме того, в Кировске состоялся региональный этап проекта «Футбол в коррекционной школе», в Ломоносовском районе прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0», а юные дзюдоисты из Волхова приняли участие в первом межмуниципальном турнире «Белый пояс».

Продолжалось и развитие спортивной инфраструктуры. В Новой Ладоге Волховского района построят футбольное поле - на его создание выделено 144,6 млн рублей. Кроме того, в Светогорске планируют возродить бассейн «Дельфин». А в Рощино, как мы писали выше, построят центр подготовки сборных Ленобласти и реконструируют стадион.

Туризм

В рамках развития туристической сферы Дрозденко дал старт конкурсу экскурсоводов, посвящённому 100-летию региона. Это позволит привлечь внимание к культурному наследию области и повысить качество туристических услуг. Притом, как отметил сенатор Перминов, гастрономические события в регионе помогают сформировать уникальный туристический имидж.

Кроме того, Ленинградская область готова поддержать предпринимателей, разрабатывающих экологичные решения для туробъектов: соответствующую встречу с бизнесом провёл вице-губернатор региона Владимир Цой. Инициатива поможет сделать туризм в Ленобласти более устойчивым и современным.

Природа

В апреле в регионе начался сезон охоты: с 18 числа - на водоплавающую и пернатую дичь в южных районах, с 25-го - в северных районах. А ранее, с 10 апреля, стартовал сезон охоты на медведя, который продлится до конца мая. При этом косолапые как раз проснулись в первой половине месяца. Но не только они пробудились после зимы. В Ленобласти также появились испанские слизни - опасный инвазивный вид, переносчик паразитов и инфекций, контакта с которыми стоит избегать. Кроме того, болотах региона началось цветение кассандры однобокой - ядовитого растения с сильным токсином, о чём рассказал биолог Павел Глазков.

Не обошлось без ярких событий. Например, в Волховском районе поймали истощённую рысь, пугавшую местных жителей, а в Нижне‑Свирском заповеднике лосиха отважно защитила своего детёныша от волка. Необычные моменты из жизни местной фауны засняли и в одном из парков Всеволожска, где ворона и белка играли в догонялки.

Тем временем фонд друзей балтийской нерпы принял новых подопечных: ладожскую нерпочку из посёлка Снетково весом всего 4 кг, брошенного детёныша тюленя из Приозерского района и ежегодного «пасхального тюленя». В Гатчинском округе, в свою очередь, выпустили новую партию редких серых куропаток.

Напомним, что в середине прошлого месяца жители Ленобласти смогли полюбоваться ярким астрономическим явлением - в небе над регионом была запечатлена комета.

Экологическая обстановка и работа надзорных органов

С каждым днём регион уделяет всё больше внимания экологической безопасности и охране природы. В частности, Дрозденко подписал постановления о создании новых охраняемых территорий: памятника природы регионального значения «Петровщинская лиственничная роща» и охранной зоны вокруг памятника природы «Каньон реки Лава». Оба расположены в Кировском районе. Ещё одна новая охранная зона появилась у деревни Борщово в Лужском районе - там находятся древние скалы возрастом 419-359 млн лет.

Красная книга Ленобласти в апреле пополнилась новыми видами растений и грибов. Для борьбы с борщевиком анонсировался запуск специального цифрового сервиса, на базе которого жители смогут сообщать о местах произрастания сорняка и следить за его уничтожением. Россельхознадзор тем временем выявил более 200 гектаров сельхозугодий, заросших борщевиком и другой растительностью.

Эконадзор ведёт активную работу по контролю за соблюдением природоохранного законодательства. В Гатчинском округе ликвидировали несанкционированную свалку в посёлке Новый Свет, в Ломоносовском районе за организацию незаконной свалки изъяли экскаватор, а с компании, нанёсшей вред почве, планировали взыскать более 7 млн рублей. В Волосовском районе в ходе рейда выявили четыре нарушения при перевозке отходов, а в заказнике «Кургальский» неизвестные подожгли сухую траву - пострадал лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа». Для усиления возможностей надзора Госэконадзор получил новый тяжеловесный эвакуатор, способный работать с техникой массой до 60 тонн.

По вопросам загрязнения окружающей среды специалисты провели ряд проверок. Эконадзор оперативно отреагировал на сообщения о загрязнении пляжа в Сосновом Бору: пробы воды показали отсутствие нефтепродуктов. В то же время в районе береговой линии полуострова Кургальский и деревни Логи в Кингисеппском районе специалисты обнаружили локальные скопления нефтепродуктов и принялись за их ликвидацию. При этом председатель комитета Госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева изначально опровергла информацию о разливе нефти в акваторию Финского залива после повреждений порта Усть-Луга. Вместе с тем терминал «Ростерминалуголь», расположенный в порту, по итогам мониторинга подтвердил соответствие своей деятельности экологическим требованиям.

В природоохранной сфере также вводились сезонные меры: с 1 апреля в ряде заказников стартовал период тишины для защиты птиц во время гнездования и миграций, а музеи-заповедники «Гатчина», «Парк Монрепо» и парк «Песчанка» во Всеволожске отправились на весеннюю просушку. Кроме того, в Ленобласти утвердили квоты на вылов корюшки в 2026 году.

Напомним, что несколько раз в регионе вводилось предупреждение об угрозе загрязнения воздуха из-за погодных условий.

Добрые истории

Апрель в Ленобласти отметился чередой радостных событий. Во-первых, именно в прошлом месяце в регионе зарегистрировали первую в этом году тройню. Во-вторых, жительница Никольского Татьяна Кутузова отметила вековой юбилей. Труженицу тыла и ветерана войны чествовали представители администрации Никольского поселения, Совета ветеранов и руководители Тосненского района. Также она получила поздравления от Владимира Путина и Александра Дрозденко.

При этом имели место и истории спасения. Так, в Тихвине судебный пристав спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии. А во Всеволожске спасатели из «Кошкиспаса» выручили кота - животное несколько дней не могло спуститься с высокого дерева. Специалисты сумели снять бедолагу с 25‑метровой сосны, после чего спасённый сразу покинул место происшествия.