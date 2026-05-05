Новости Происшествия

В Петербурге осудили виновника серьезного ДТП спустя 1,5 года

Мужчину, севшего за руль в состоянии опьянения, отправили на принудительные работы.

Фото здесь и далее: МВД по СПб и ЛО

Невский районный суд Петербурга признал местного жителя виновным в нарушении правил ПДД, что обернулось серьезными последствиями. 

По материалам суда, ЧП произошло утром 1 октября 2024 года на улице Бабушкина. Водитель Chery Tiggo, находясь под воздействием наркотических веществ, двигался в левой полосе и не успел среагировать на маневр впереди идущей «Лады». В попытке избежать столкновения, мужчина выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП.

Суд назначил виновнику наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Также осужденному запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 6 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 36,38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения в РП;

км 40 (тр. развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 57,105,109 ограничение скорости движения в направлении на г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 97 ограничение скорости движения в направлении на г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничение скорости движения в направлении на Кингисепп, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая мойка разделительной полосы;

км. 57-31 ограничение скорости движения в направлении на СПб, правая полоса с 08:00 до 17:00, очистка и мойка шумозащитных экранов от пыли и грязи;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом;

км 128-129; км 147-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета  с проезжей части механическим способом ( ПУМ ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия то пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 51, км 64, км 70, км 82, км 85, км 99 в ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка  швов в а/б покрытии;

км 47-70 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ремонт забора от выхода диких животных;

км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 8-19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня у автобусных остановок;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

транспортная развязка км 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 77-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи;

км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп ДНаТ поочерёдно.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00 до 17:00, механическая очистка обочины от пыли и грязи;

км 55-79 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00 до 17:00, покраска бордюрного камня на остановках и тротуарах;

км 112-133, км 112 тр. развязка ограничение скорости движения в направлении на Псков, правая полоса, с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 102-104 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая мойка пешеходных дорожек;

км 100-179, км 145 тр. развязка ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая уборка смета от бордюрного камня;

км 112-158, км 145 тр. развязка ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт БЦМ;

транспортная развязка км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.

