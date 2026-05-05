weather
$ 75.34
88.35

Главная / Новости / Губернатор Ленобласти обсудил с депутатами Госдумы ситуацию с транспортом в Янино

Новости Социум

Губернатор Ленобласти обсудил с депутатами Госдумы ситуацию с транспортом в Янино

Глава региона заявил о необходимости разработать новую транспортную схему или профинансировать расширение улиц и запуск автобусов большой вместимости.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости пересмотра организации дорожного движения в Янино из-за высокой плотности трафика.

В ходе встречи с депутатами Госдумы от Ленинградской области губернатор подчеркнул, что действующая инфраструктура перестала справляться с нагрузкой. Текущая дорожная сеть не позволяет даже маневрировать автобусам большой вместимости, что осложняет пассажирские перевозки.

В качестве решения проблемы губернатор предложил внедрить систему одностороннего движения. Такая мера позволит в утренние часы пик сделать приоритетным выезд из населенного пункта, а в вечерние — въезд, регулируя потоки с помощью светофоров и дорожных знаков. Также глава региона не исключил возможность выделения дополнительных бюджетных средств на расширение улиц и запуск автобусов большой вместимости.

Вам будет интересно
Комитет градостроительной политики Ленобласти подвёл итоги приёма заявок на конкурс архитектурных концепций
В этом году на ежегодный конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области» участники представили 36 работ...
05.05.2026
139

Теги

Александр Дрозденко госдума Янино
Новости Происшествия

В Петербурге задержали водителя катера, протаранившего опору моста

ЧП на канале Грибоедова с участием катера произошло утром, 5 мая. На борту находились несколько человек.

В Петербурге задержали водителя катера, протаранившего опору моста - ЧП на канале Грибоедова ч участием катера произошло утром, 5 мая. На борту находились несколько чело
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Правоохранительные органы установили личность водителя катера, который 5 мая врезался в опору моста на канале Грибоедова. Сейчас виновника происшествия опрашивают.

Напомним, в момент аварии на борту катера находились люди. К моменту прибытия экстренных служб водитель судна успел скрыться. Информация о пострадавших не поступала.

Вам будет интересно
Четырех подростков-зацеперов сняли с поезда на станции Ораниенбаум-1
На станции Ораниенбаум-1 сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали четырех подростков, которые пытались проехать «на зацепе». Фото: УТ МВД...
05.05.2026
153

Теги

авария Петербург катер

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться