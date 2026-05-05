Глава региона заявил о необходимости разработать новую транспортную схему или профинансировать расширение улиц и запуск автобусов большой вместимости.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости пересмотра организации дорожного движения в Янино из-за высокой плотности трафика.

В ходе встречи с депутатами Госдумы от Ленинградской области губернатор подчеркнул, что действующая инфраструктура перестала справляться с нагрузкой. Текущая дорожная сеть не позволяет даже маневрировать автобусам большой вместимости, что осложняет пассажирские перевозки.

В качестве решения проблемы губернатор предложил внедрить систему одностороннего движения. Такая мера позволит в утренние часы пик сделать приоритетным выезд из населенного пункта, а в вечерние — въезд, регулируя потоки с помощью светофоров и дорожных знаков. Также глава региона не исключил возможность выделения дополнительных бюджетных средств на расширение улиц и запуск автобусов большой вместимости.