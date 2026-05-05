weather 3.5°
$ 75.34
88.35

Главная / Новости / В Ленобласти подросток пойдет под суд за аферу с видеокартами на миллион рублей

Новости Происшествия

В Ленобласти подросток пойдет под суд за аферу с видеокартами на миллион рублей

Во Всеволожском районе завершил расследование уголовного дела против 16-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

Следственный отдел по городу Мурино Ленинградской области передал в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, 16-летний фигурант дела провернул сложную схему обмана, начав с покупки пункта выдачи заказов в городе Сертолово. Затем подросток оформил заказ на крупную партию видеокарт, используя аккаунты, зарегистрированные на подставных лиц. 

Дождавшись прибытия техники, обвиняемый забрал ее, не произведя оплаты, и скрылся. Ущерб поставщику превысил один миллион рублей. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вам будет интересно
В деревне Большие Тайцы мужчина с пистолетом забрал из кассы 3000 рублей
В Ленобласти полиция задержала 51-летнего жителя деревни Большая Ивановка, подозреваемого в разбойном нападении на магазин в соседней деревне Большие...
05.05.2026
168

Теги

мошенничество Всеволожский район
Новости Социум

«Умные камеры» от «СберЗдоровья» помогают диагностировать ЛОР-заболевания у детей в Ленинградской области

В детских медицинских учреждениях области для диагностики заболеваний уха, горла и носа начали применять специальные камеры от сервиса «СберЗдоровье». В народе устройства уже прозвали «умными жирафиками». 

«Умные камеры» от «СберЗдоровья» помогают диагностировать ЛОР-заболевания у детей в Ленинградской области - В детских медицинских учреждениях области для диагностики заболеваний уха, горла и носа начали приме
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Наиболее эффективно новая практика зарекомендовала себя в детском отделении Всеволожской больницы, куда поступили 40 «умных камер». Устройства выдаются родителям детей, страдающих как острыми, так и хроническими ЛОР-заболеваниями, а также при проблемах с кожей. В комплект входят три сменные насадки и сама камера с разрешением 8 мегапикселей, которая позволяет получать детализированные изображения и видео. В настоящее время в распоряжении педиатров региона находится 100 таких девайсов.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков высоко оценил использование устройств.

«Устройство зарекомендовало себя хорошо. Оно решает сразу несколько задач: делает диагностику доступнее, экономит время — без очередей и записи, снижает риск заражения в больнице. Приём можно провести дома и отправить всё врачу. К тому же само устройство не пугает малышей и превращает осмотр в спокойную, почти игровую процедуру без нервов», — отметил Жарков.

Система дистанционной диагностики работает следующим образом. Врач регистрируется через портал «Госуслуги» в кабинете дистанционного мониторинга «СберЗдоровья» и вносит туда данные пациента. Родители в домашних условиях осматривают проблемное место с помощью камеры устройства и сохраняют отснятый материал в приложении «СберЗдоровье». Обратная связь от врача поступает через чат-бот.

Теги

Ленобласть Здравоохранение в Ленобласти СберЗдоровье

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться