В детских медицинских учреждениях области для диагностики заболеваний уха, горла и носа начали применять специальные камеры от сервиса «СберЗдоровье». В народе устройства уже прозвали «умными жирафиками».

Наиболее эффективно новая практика зарекомендовала себя в детском отделении Всеволожской больницы, куда поступили 40 «умных камер». Устройства выдаются родителям детей, страдающих как острыми, так и хроническими ЛОР-заболеваниями, а также при проблемах с кожей. В комплект входят три сменные насадки и сама камера с разрешением 8 мегапикселей, которая позволяет получать детализированные изображения и видео. В настоящее время в распоряжении педиатров региона находится 100 таких девайсов.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков высоко оценил использование устройств.

«Устройство зарекомендовало себя хорошо. Оно решает сразу несколько задач: делает диагностику доступнее, экономит время — без очередей и записи, снижает риск заражения в больнице. Приём можно провести дома и отправить всё врачу. К тому же само устройство не пугает малышей и превращает осмотр в спокойную, почти игровую процедуру без нервов», — отметил Жарков.

Система дистанционной диагностики работает следующим образом. Врач регистрируется через портал «Госуслуги» в кабинете дистанционного мониторинга «СберЗдоровья» и вносит туда данные пациента. Родители в домашних условиях осматривают проблемное место с помощью камеры устройства и сохраняют отснятый материал в приложении «СберЗдоровье». Обратная связь от врача поступает через чат-бот.