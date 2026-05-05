Во Всеволожском районе завершил расследование уголовного дела против 16-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.
Следственный отдел по городу Мурино Ленинградской области передал в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в мошенничестве.
По версии следствия, 16-летний фигурант дела провернул сложную схему обмана, начав с покупки пункта выдачи заказов в городе Сертолово. Затем подросток оформил заказ на крупную партию видеокарт, используя аккаунты, зарегистрированные на подставных лиц.
Дождавшись прибытия техники, обвиняемый забрал ее, не произведя оплаты, и скрылся. Ущерб поставщику превысил один миллион рублей. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
«Умные камеры» от «СберЗдоровья» помогают диагностировать ЛОР-заболевания у детей в Ленинградской области
В детских медицинских учреждениях области для диагностики заболеваний уха, горла и носа начали применять специальные камеры от сервиса «СберЗдоровье». В народе устройства уже прозвали «умными жирафиками».
Наиболее эффективно новая практика зарекомендовала себя в детском отделении Всеволожской больницы, куда поступили 40 «умных камер». Устройства выдаются родителям детей, страдающих как острыми, так и хроническими ЛОР-заболеваниями, а также при проблемах с кожей. В комплект входят три сменные насадки и сама камера с разрешением 8 мегапикселей, которая позволяет получать детализированные изображения и видео. В настоящее время в распоряжении педиатров региона находится 100 таких девайсов.
Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков высоко оценил использование устройств.
«Устройство зарекомендовало себя хорошо. Оно решает сразу несколько задач: делает диагностику доступнее, экономит время — без очередей и записи, снижает риск заражения в больнице. Приём можно провести дома и отправить всё врачу. К тому же само устройство не пугает малышей и превращает осмотр в спокойную, почти игровую процедуру без нервов», — отметил Жарков.
Система дистанционной диагностики работает следующим образом. Врач регистрируется через портал «Госуслуги» в кабинете дистанционного мониторинга «СберЗдоровья» и вносит туда данные пациента. Родители в домашних условиях осматривают проблемное место с помощью камеры устройства и сохраняют отснятый материал в приложении «СберЗдоровье». Обратная связь от врача поступает через чат-бот.