В мае отмечают День святого Георгия Победоносца. Каждый год праздник приходится на 6 мая - день его мученической смерти.Великомученик прошёл через немыслимые современному человеку страдания, достигнув святости ещё при жизни. И даже после трагичной кончины он не оставил мир живых, являя чудеса. Среди них - победа над змием. Рассказываем историю святого и о народных традициях, дошедших до наших дней.

Почему праздник называют также Юрьев день или Егорий Вешний?

В православном церковном календаре торжество проводится в память о праведнике и великом мученике Георгии Победоносце, который с давних пор считается одним из самых почитаемых святых у славян. Его имя пришло к нам из других стран и не было изначально русским. В народной традиции оно приобрело свои самобытные формы - Егорий и Юрий, которые считались привычными для наших предков.

При этом имя Георгий имеет греческие корни: Georgios переводится как «земледелец» или «возделывающий землю», в связи с чем святого почитали не только как покровителя воинов, но и земледельцев, а также хранителя посевов и защитника скота.

Другие названия праздника

Многие старинные праздники имеют несколько названий. Это касается и Дня святого Георгия Победоносца. Помимо традиционных, среди вариантов наименований существуют: Георгий храбрый, День Егория Вешнего, Юрий Вешний, Юрий Тёплый, Егорий, Егорьев день, Егорий весенний, Егорий голодный, Егорий - ленивая соха, праздник пастухов, скотопас, водонос и церковное - Великомученик Георгий Победоносец.

Как сложилась жизнь Георгия Победоносца?

Будущий святой родился возле Ливанских гор в Берите (ныне Бейрут - прим.ред.) в семье благочестивых христиан. Родители с детства прививали Георгию любовь к Богу. Острый ум, хорошее физическое развитие и храбрость помогли ему на военном поприще. Достигнув звания тысяченачальника, он заручился поддержкой правителя Диоклетиана, который вошёл в историю как фанатичный приверженец римских богов, истреблявший христиан. Император боялся, что последователи иной веры принесут смуту в обществе и приведут народ к восстанию.

Во время одного из судов над христианином Георгий стал свидетелем бесчеловечного приговора. Тогда он решил раздать своё имущество, отпустил рабов и признался своему повелителю, что истинным Богом считает лишь Иисуса Христа. Заявление перспективного война расстроило Диоклетиана. Император предлагал Георгию отречься от Христа, но последний не отступился. Тогда его подвергли пыткам.

Георгия поместили в темницу, где прямо на земле ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Он мужественно переносил страдания, продолжая прославлять Господа. Это только усилило гнев богоборцев. Пытки стали более жестокими: Георгия били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали к бегу в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Происходящее мученик переносил стойко. Император насмехался над своей очередной жертвой - почему, мол, Господь тебя не спасает? В какой-то момент с небес раздался Глас: «Я с тобой, не бойся!». Многие стали свидетелями, как после этого страшные раны Георгия пропали, а он оказался здоровым. В конечном итоге правитель распорядился отрубить мученику голову. Приказ исполнили в Никомидии в 303 году - Георгий ушёл ко Христу.

Мощи святого поместили в палестинском городе Лидда, в храме под его именем, глава же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.

Почему Георгия прозвали Победоносцем?

Георгия причислили к лику великомучеников за мужество и духовную победу над истязателями, которые не смогли поколебать его веру в Христа.

Победоносцем его стали величать за то, что он проявил немыслимую и удивительную в условиях пыток волю, а впоследствии оберегал и помогал христианским войнам. Большинство из чудес святого Георгия являются посмертными.

Одним из главных деяний святого стало завершение эпохи язычества и указание людям на истинного Бога. Через десять лет после его смерти святой равноапостольный Константин I стал правителем империи. Он сделал христианство официальной религией и приказал поместить на знамёнах изображение креста с надписью «Сим победиши». Этот символ символизировал кровь Георгия Победоносца и других мучеников.

Легенды о победе над змием

Самым известным подвигом Георгия считается победа над змием. Существует две версии этого события: согласно одной, Георгий убил чудовище в начале своей военной карьеры, а по другой - это произошло чудесным образом после его смерти.

В озере близ Ливанских гор обитал страшный змий, который похищал и пожирал людей. Чтобы умилостивить чудище, жители были вынуждены, полагаясь на случай, выбирать ему жертву - юношу или девушку. Когда жребий указал на дочь правителя, а чудовище уже было готово проглотить несчастную, появился Георгий на белоснежном скакуне и поразил опасное существо своим копьём. Предания гласят, что перед этим он успел перекреститься и помолиться, а жители, поражённые покорением чудища, приняли христианство.

В честь победы над змием был возведён храм, где и по сей день бьёт целебный родник. Сама история символизирует торжество христианской веры над старыми языческими верованиями, а также победу человека над своими плохими привычками и желаниями. А змий олицетворяет дьявола, который искусил Адама и Еву.

Как Георгий Победоносец стал символом Руси?

Символ Георгия Победоносца как государственный на Русь принёс князь Ярослав Мудрый. Он первым из князей принял крещение с именем Юрий, тем самым положив начало почитанию святого на госуровне. Так на монетах Ярослава впервые появился пеший образ святого Георгия.

По византийскому обычаю было принято изображать на монетах и печатях как самого правителя, так и его святого покровителя.

В честь него древнерусский полководец заложил в 1030-х годах несколько церквей - в Киеве и Новгороде. Киевский храм был освещен только в 1051-м. Событие выпало на 26 ноября по старому юлианскому календарю (9 декабря - по григорианскому), превратив дату в праздничную - Юрьев день.

В те времена все торжества были связаны с солнечными циклами и такими астрономическими явлениями, как солнцестояние и равноденствие. В связи с чем некоторые наиболее важные праздники проходили дважды. Поэтому, предположительно, появилась вторая дата - 23 апреля (ныне 6 мая). По некоторым преданиям, именно в этот день Георгию отсекли голову.

С тех пор многие правители отдавали дань уважения святому. В 1152 году Юрий Долгорукий основал Юрьев-Польский, в 1225-м Владимирский князь Юрий Всеволодович - Юрьев-Повольский (Юрьевец). Иван III, в свою очередь, в 1464 году приказал установить изображение святого Георгия на Спасских воротах Кремля. На его период правления выпало и первое официально задокументированное свидетельство появления святого Георгия в качестве госсимвола. Это произошло в 1497-м, когда всадник-змееборец появился на лицевой стороне княжеской печати.

В XVII столетии изображение Георгия Победоносца, поражающего змея, стало центральным элементом герба Михаила Фёдоровича Романова.

Правда, с 1917 года в нашей стране началась борьба с религиозной символикой. Однако рельеф святого для Третьяковской галереи, созданный по рисунку Васнецова в 1904-м, остался нетронутым. И только к середине XX века, в 1947 году, фигура великомученика была воспроизведена в памятнике Юрию Долгорукому.

В 1993-м Москва вернула себе исторический герб с Георгием Победоносцем. А в 2015 году, к 70-летию Победы, в столицу привезли десницу святого Георгия.

Какие традиции и обряды нужно соблюдать 6 мая?

Так как великомученик считался в том числе покровителем землепашцев, то, по народным представлениям, святой открывал землю по весне и пускал на поля росу. Поэтому с праздника начинались основные работы в поле. На засеянных угодьях в древние времена проводились молебны. Святой водой было положено окроплять земли, дома и скотину. Хозяева домашнего скота много внимания уделяли животным: накладывали вкусные корма, чистили их и мыли.

Считалось, что в Юрьев день нельзя заниматься шерстью, в противном случае волки могли утащить много овец. В этот день, до времён правления Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.

Также это был праздник пастухов. Поэтому их поздравляли с подарками и угощали яичницей.

Сейчас 6 мая принято собирать лечебные травы и купаться в росе. Это отличный способ почувствовать связь со своими славянскими предками. Многие также отправляются в поход, открывая купальный сезон.

В этот день Патриарх Московский и всея Руси по традиции проводит праздничное богослужение в храме святого Георгия на Поклонной горе.

Ранее мы писали, что в конце марта в Ленобласти стартовали первые аграрные работы.