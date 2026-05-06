Всеволожский городской суд вынес приговор бизнесмену, который похитил у 25 дольщиков более 314 млн рублей.
Мужчина владел двумя компаниями и в период с сентября 2016 года по февраль 2022 года привлекал деньги граждан под предлогом покупки квартир в жилом доме во Всеволожском районе. Однако достраивать объект он не собирался, а деньги забирал себе, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Строительство дома, квартиры в котором ждали пострадавшие, завершено. Объект сдан в эксплуатацию.