В Ленобласти застройщика приговорили к 4,5 годам колонии за хищение более 314 млн рублей у дольщиков

Всеволожский городской суд вынес приговор бизнесмену, который похитил у 25 дольщиков более 314 млн рублей.

Мужчина владел двумя компаниями и в период с сентября 2016 года по февраль 2022 года привлекал деньги граждан под предлогом покупки квартир в жилом доме во Всеволожском районе. Однако достраивать объект он не собирался, а деньги забирал себе, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Строительство дома, квартиры в котором ждали пострадавшие, завершено. Объект сдан в эксплуатацию.

суд застройщик мошенничество Ленобласть
В День Победы в Петербурге будут приняты беспрецедентные меры безопасности

В администрации Петербурга рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты в День Победы.

По словам зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александра Равина, в этот день будут задействованы беспрецедентные меры безопасности. Жителей и гостей города призвали отнестись к ним с пониманием.

Центральные улицы, включая Невский проспект, будут перекрыты с раннего утра, а Дворцовая площадь — на время проведения парада. Станция метро «Площадь Восстания» будет закрыта на выход во время шествия «Бессмертного полка».

Участникам акции «Бессмертный полк» запретят проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. Акция стартует от площади Александра Невского в 12:30, сбор колонны — с 9:30. Ожидается, что в шествии примет участие около миллиона человек.

Александр Равин подчеркнул, что ограничения могут коснуться и работы мобильного интернета. Операторы связи начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.

Бессмертный полк День Победы Петербург

