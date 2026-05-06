weather 9.3°
$ 75.34
88.35

Главная / Новости / Россияне могут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион

Новости Социум

Россияне могут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион

С 1 сентября в России вступает в силу постановление, разрешающее сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Это решение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Телефон
Фото: Freepik.

Теперь абоненты могут обратиться к своему оператору связи с заявлением о переносе номера. Подать заявление можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора связи, сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или через портал «Госуслуги».

Кроме того, сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи.

Вам будет интересно
Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае
Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономическую сферу страны.  Фото: magnific. com Спик...
01.05.2026
591

Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.

Теги

номер телефона Россиян мобильная связь
Для души Новости

Военнослужащий из Ленобласти выиграл в лотерею более 3 млн рублей

Житель Ленобласти Андрей стал обладателем крупного выигрыша в лотерее «Сумма Фортуны».

Он дважды угадал выигрышные номера в одном тираже — выигрышными оказались сразу два его билета. Каждый принес мужчине по 1 705 000 рублей. Общая сумма выигрыша составила 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

Военнослужащий из Ленобласти выиграл в лотерею более 3 млн рублей - Выигранные средства Андрей планирует потратить на помощь своей маме. Он хочет оплатить ей операцию и
Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»

Мужчина признался, что участвует в лотереях регулярно, но обычно выигрывал небольшие суммы, от 100 до 300 рублей. Узнал о своей победе Андрей не сразу. Он был на службе, когда ему пытались дозвониться. Сначала мужчина подумал, что это розыгрыш, но после проверки уведомления убедился, что выигрыш реален.

Выигранные средства Андрей планирует потратить на помощь своей маме. Он хочет оплатить ей операцию и купить дачу в Ленобласти.

Вам будет интересно
Контрактникам Ленобласти полагается единовременная выплата 500 тысяч рублей
Постановлением Правительства Ленинградской области определён перечень государственных наград, за которые можно получить выплаты. Но только если контра...
16.03.2026
870

Теги

Лотерея выигрыш военнослужащий Ленобласть

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться