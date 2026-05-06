С 1 сентября в России вступает в силу постановление, разрешающее сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Это решение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Теперь абоненты могут обратиться к своему оператору связи с заявлением о переносе номера. Подать заявление можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора связи, сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или через портал «Госуслуги».
Кроме того, сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи.
Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже.