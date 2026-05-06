В Петербурге и Ленобласти прошла масштабная операция «Нелегальный мигрант». Полицейские провели серию рейдов по местам проживания иностранных граждан, строительным площадкам, промышленным предприятиям и торговым объектам, где используется иностранная рабочая сила.

По итогам мероприятий выявлены 2254 административных правонарушения в сфере миграции. Среди них — 97 случаев нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации и 320 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности.

Кроме того, полицейскими установлены 50 работодателей, незаконно привлекавших приезжих к работе. За каждого нелегала предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей. Также выявлены 100 преступлений, связанных с нарушениями миграционного законодательства. Проводятся проверки, устанавливаются все причастные лица, по их результатам будут приняты процессуальные решения. Работа продолжится.

По результатам рейдом принято решение выдворить 547 иностранцев, 125 из них уже отправились на родину.