Главная / Новости / Из Петербурга и Ленобласти выдворят более 500 мигрантов после масштабной проверки

Новости Происшествия

Из Петербурга и Ленобласти выдворят более 500 мигрантов после масштабной проверки

В Петербурге и Ленобласти прошла масштабная операция «Нелегальный мигрант». Полицейские провели серию рейдов по местам проживания иностранных граждан, строительным площадкам, промышленным предприятиям и торговым объектам, где используется иностранная рабочая сила.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По итогам мероприятий выявлены 2254 административных правонарушения в сфере миграции. Среди них — 97 случаев нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации и 320 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности.

Кроме того, полицейскими установлены 50 работодателей, незаконно привлекавших приезжих к работе. За каждого нелегала предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей. Также выявлены 100 преступлений, связанных с нарушениями миграционного законодательства. Проводятся проверки, устанавливаются все причастные лица, по их результатам будут приняты процессуальные решения. Работа продолжится.

По результатам рейдом принято решение выдворить 547 иностранцев, 125 из них уже отправились на родину.

мигранты Нелегальный мигрант рейд Петербург Ленобласть Мвд
Новости Социум

На выставке Музея обороны и блокады Ленинграда представлен подлинный фрагмент «Артерии жизни»

5 мая в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открыла свои двери выставка «ЭПРОН на защите Ленинграда: Линия фронта - под водой» к 81-й годовщине Победы и Дню водолаза. Одним из экспонатов стала часть Ладожского трубопровода.

Фото: пресс-служба «Транснефть - Балтика»

Экспонат, переданный ООО «Транснефть - Балтика», представлен на выставке, приуроченной к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подлинный фрагмент Ладожского трубопровода - «Артерии жизни», прорвавшей топливную блокаду осажденного города.

Фото: пресс-служба «Транснефть - Балтика»

Напомним, уникальный сохранившийся участок трубопровода был найден волонтёрами нефтетранспортного предприятия вместе с участниками поискового отряда «Обелиск» рядом с сохранившимися сооружениями «Артерии жизни» неподалеку от деревни Кобона на восточном берегу Ладоги. Поисковые мероприятия проходили в год 80-летия Победы. Именно один из фрагментов трубопровода и был передан в дар Музею обороны и блокады Ленинграда.

Фото: пресс-служба «Транснефть - Балтика»


СПБ ГБУК ГММОБЛ ООО «Транснефть Балтика» День Победы День водолаза выставка

