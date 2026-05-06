Приближается День Победы. В этом году отмечается 81 годовщина с важнейшего события в истории нашей страны. Традиционно сложилось, что праздничные мероприятия люди посещают с Георгиевской ленточкой на одежде. Почему одним из символов праздника является именно она, как лента появилась и откуда взялась соответствующая расцветка - в нашем материале.

Возникновение Георгиевской ленточки

Георгиевская лента была учреждена Екатериной II (годы правления: 1762-1796 - прим. ред.) в период русско-турецких войн XVIII века. Атрибут прикреплялся к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту или Георгиевской медали. Первоначально состояла из трёх чёрных и двух жёлтых полос.

Статут ордена, принятый в 1769 году, определял ленту следующим образом: «Лента шёлковая о трёх чёрных и двух жёлтых полосах». Правда, как свидетельствуют исторические изображения, на практике с самого начала чаще применялся не жёлтый, а оранжевый. С геральдической точки зрения это не противоречило правилам, ведь жёлтый и оранжевый цвета - вариации золотого. В статуте ордена, обновлённом в 1913-м, лента уже описывалась так: «Лента о трёх чёрных и двух оранжевых полосах, носимая через правое плечо».

Широко распространена версия, что чёрный цвет символизирует дым, а оранжевый - пламя, однако в статуте ордена 1769 года нет официальной трактовки цветов.

Есть и другие трактовки символики цветов, не подкреплённые документально. По одной из них, чёрный цвет соответствует расцветке двуглавого орла на гербе Российской империи, а оранжевый являет собой его золотое обрамление. Или же чёрные полосы могут символизировать мученическую смерть Святого Георгия, а оранжевые - его чудесное воскрешение. Не зря же название ленты напрямую связано с именем Георгия Победоносца, которого в народных преданиях издавна почитают как покровителя воинов.

Когда и как официально ввели Георгиевскую ленту?

Георгиевская лента была официально утверждена в 1769 году вместе с орденом Святого Георгия. Но в советский период награды Российской империи, включая Георгиевский крест и ленту, не использовались и не утверждались на государственном уровне. Поэтому распространённое мнение о том, что советское правительство вводило ношение этих знаков отличия для военнослужащих Красной Армии, ошибочно. Правда и прямой запрет также отсутствовал.

После начала Великой Отечественной войны было мобилизовано большое количество людей старшего возраста, среди которых числились участники Первой мировой войны, награждённые Георгиевскими крестами. Они носили свои награды без официального разрешения, и никто не препятствовал им: командиры «закрывали глаза» на такие случаи.

Причины? Во-первых, власть изменила риторику: вместо пролетарского интернационализма акцент сместился на русский патриотизм для сплочения народа вокруг защиты Родины. А люди, обладающие дореволюционными наградами, включая Георгиевские кресты, вызывали уважение в армейской среде. Эти награды подчеркивали боевой опыт и авторитет ветеранов, что было особенно важно в условиях поражений Красной Армии в начале войны. Кроме того, многие бойцы, кто носил Георгиевский крест, отмечали, что получили его, сражаясь за Отечество, не за царя. То есть за борьбу с внешним врагом, что было актуально в условиях ВОВ. А тот факт, что противником снова являлась Германия, усиливал символическую связь между двумя войнами.

Появление похожих символов

С осени 1941 года частям, соединениям и кораблям, личный состав которых проявил мужество и героизм при защите Отечества, присваивалась почётная Гвардейская лента. Она являлась отдельным символом, хотя и визуально схожа с Георгиевской. Гвардейская лента использовалась для знамён гвардейских частей и на знаке «Гвардия».

А 9 мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Цвета ленты, которой обтянута орденская колодка медали, соответствуют цветам Георгиевской ленты, но в статуте медали нет прямой отсылки к ней. Это совпадение символики, а не прямое преемство.

Возникновение акции

Акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». С тех пор она стала традиционной и проводится ежегодно в преддверии 9 Мая.

Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Одной из задач мероприятий с Георгиевской ленточкой также является привлечение внимания людей к проблемам ветеранов.

Мнение жителей Ленобласти о символе воинской славы

В этом году редакция ivbg провела опрос среди читателей во «ВКонтакте» о том, как они относятся к Георгиевской ленточке. В исследовании приняли участие 252 человека.

Результаты показали, что большинство респондентов воспринимают этот символ с уважением: 41,67% (105 человек) считают ношение ленты традицией и используют её каждое 9 Мая, ещё 11,11% (28 человек) надевают её во время праздничных мероприятий, а 35,71% (90 человек) хотя и не носят ленту, но относятся к ней как к важному символу памяти о Великой Победе. Не поддержали традицию 9,92% опрошенных (25 человек), а четверо участников (1,59%) затруднились с ответом.

Что представляет собой кодекс акции «Георгиевская ленточка»

Регламент использования георгиевских ленточек закреплен в «Кодексе Георгиевской ленточки», состоящем из 11 пунктов. Акция финансируется государством, муниципалитетами и организациями. Ленточки распространяются бесплатно.

Акция «Георгиевская ленточка» - не коммерческая и не политическая. Цель акции - создание символа праздника - Дня Победы. Этот символ является выражением нашего уважения к ветеранам, данью памяти павшим на поле боя, благодарностью людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не награда. Она не может быть объектом купли-продажи. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. Лента распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми партиями или движениями. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: название города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи не допускаются. Это символ несломленного народа, который боролся и победил нацизм в Великой Отечественной войне.

Этика ношения Георгиевской ленточки

Акция часто подвергается критике за то, что не мотивирует людей к активным действиям. Для многих она превратилась в обычный элемент декора. При этом сами ленточки часто имеют непрезентабельный вид: пачкаются или выглядят потрёпанными, мятыми. Поэтому существуют правила их ношения.

Символ следует прикреплять ближе к сердцу в форме петли, галочки, бантика или бантика-восьмерки с помощью булавки. Георгиевская ленточка не должна быть на сумках, рюкзаках, машинах и внутри них. Запрещено носить её как браслет, вплетать в волосы или закреплять любым способом ниже пояса.

Также важный праздничный элемент должен быть в идеальном состоянии: выглажен, без пятен, дыр и торчащих ниток.

Как поступить с лентой после 9 Мая?

Многие люди задаются вопросом, что делать с лентой после праздника. Часто можно увидеть в соцсетях конфликты на этой почве, подкрепленные изображениями Георгиевских ленточек, валяющихся на земле или привязанных к деревьям.

«Давно моя мама покупала календари с фото иконы. По окончании года мы не знали, что сделать с этим календарем - иконой. Выкинуть рука не поднималась. С георгиевской лентой у меня аналогичный вопрос. Выкинуть страшно, она не вечная, и хранить нет смысла», - написала в комментариях к одному из наших прошлогодних опросов одна из участниц.

Чётких действий в кодексе акции после окончания празднования нет. Однако, если вдуматься, то лучшее решение - поступить с лентой так же, как и с другими символами: убрать в шкатулочку и хранить.

Символ воинской славы

В конце декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон, приравнивающий Георгиевскую ленту к символам воинской славы. Так, в соответствии с законодательством РФ, за её публичное осквернение предусмотрена ответственность.

Граждане, совершившие подобное правонарушение, могут быть оштрафованы на сумму до трёх млн рублей или лишены свободы на срок до трёх лет. Для юридических лиц размер штрафа составляет от трёх до пяти млн. А если неподобающие действия были совершены группой лиц по предварительному сговору или через интернет, то штраф может достигать пяти млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

При этом важно учитывать несколько нюансов. Во-первых, неумышленная порча ленты, например, если она порвалась от времени или случайно испачкалась, не влечёт наказания, так как для привлечения к ответственности закон требует наличия прямого умысла и демонстративно-глумливого характера действий. Во-вторых, уголовная ответственность за публичное осквернение Георгиевской ленты наступает только с 16 лет.