Главная / Новости / В День Победы пройдут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу в Зайцево

В День Победы пройдут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу в Зайцево

В Ленобласти на территории мемориального комплекса в Зайцево, посвященного памяти жертв нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, 9 мая пройдут бесплатные экскурсии.

Скрин видео: t. me/drozdenko_au_lo

Экскурсоводы Паркового агентства Ленобласти расскажут об истории создания комплекса, поделятся фактами, подтвержденными архивными материалами, и помогут увидеть в фигурах вокруг стелы личные трагедии. Также у гостей будет возможность задать вопросы экскурсоводам.

Начало экскурсий запланировано на 16:30 и 18:00. Сбор у закладного камня. Вход на экскурсии свободный.

зайцево бесплатные экскурсии мемориал Ленобласть
В Кингисеппе привели в порядок территории бывшего автобусного парка

Ранее здесь было обнаружено более 150 кубометров автомобильных покрышек и строительных отходов.

Фото: Эконадзор Ленобласти

В Кингисеппе завершились работы по очистке территории бывшего автобусного парка. Экологическая акция была проведена по поручению Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Ранее инспекторы Экомилиции выявили на участке значительное захламление: территорию использовали как нелегальный склад отходов IV класса опасности. Основную часть мусора составили отработанные автомобильные покрышки, а также строительный мусор.

«Весь объём собранных отработанных шин был передан специализированному предприятию для дальнейшей утилизации и переработки, что соответствует природоохранным требованиям», - сообщили в Эконадзоре.

Кингисепп Госэконадзор Ленобласти

