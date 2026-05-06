В Ленобласти на территории мемориального комплекса в Зайцево, посвященного памяти жертв нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, 9 мая пройдут бесплатные экскурсии.

Экскурсоводы Паркового агентства Ленобласти расскажут об истории создания комплекса, поделятся фактами, подтвержденными архивными материалами, и помогут увидеть в фигурах вокруг стелы личные трагедии. Также у гостей будет возможность задать вопросы экскурсоводам.

Начало экскурсий запланировано на 16:30 и 18:00. Сбор у закладного камня. Вход на экскурсии свободный.