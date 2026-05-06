В администрации Петербурга рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты в День Победы.

По словам зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александра Равина, в этот день будут задействованы беспрецедентные меры безопасности. Жителей и гостей города призвали отнестись к ним с пониманием.

Центральные улицы, включая Невский проспект, будут перекрыты с раннего утра, а Дворцовая площадь — на время проведения парада. Станция метро «Площадь Восстания» будет закрыта на выход во время шествия «Бессмертного полка».

Участникам акции «Бессмертный полк» запретят проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. Акция стартует от площади Александра Невского в 12:30, сбор колонны — с 9:30. Ожидается, что в шествии примет участие около миллиона человек.

Александр Равин подчеркнул, что ограничения могут коснуться и работы мобильного интернета. Операторы связи начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.