В День Победы в Петербурге будут приняты беспрецедентные меры безопасности

В администрации Петербурга рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты в День Победы.

По словам зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александра Равина, в этот день будут задействованы беспрецедентные меры безопасности. Жителей и гостей города призвали отнестись к ним с пониманием.

Центральные улицы, включая Невский проспект, будут перекрыты с раннего утра, а Дворцовая площадь — на время проведения парада. Станция метро «Площадь Восстания» будет закрыта на выход во время шествия «Бессмертного полка».

Участникам акции «Бессмертный полк» запретят проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. Акция стартует от площади Александра Невского в 12:30, сбор колонны — с 9:30. Ожидается, что в шествии примет участие около миллиона человек.

Александр Равин подчеркнул, что ограничения могут коснуться и работы мобильного интернета. Операторы связи начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.

В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники активизировались в группах, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников СВО.

В таких чатах появляется сообщение о «переезде» — якобы из-за блокировок или технических проблем группу переносят в другое место. Однако ссылка ведет не в новый чат, а к боту, где под предлогом подтверждения участия у пользователей запрашивают номер телефона и код из SMS. Это может привести к «угону» аккаунта и другим неприятным последствиям.

Правоохранительные органы рекомендуют быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

