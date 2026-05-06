В Шлиссельбурге открылась новая локация для регистрации брака

В Шлиссельбурге Ленобласти создана новая уникальная локация для проведения свадебных церемоний — «Домик на пристани» у реки Невы с видом на крепость Орешек.

В распоряжении молодоженов — вся историческая атмосфера Шлиссельбурга, а в двух шагах — Благовещенский собор и памятник Петру Великому.

Фото: ivbg.ru.

Для регистрации брака на лето и осень уже открыты даты. Подать заявление можно в отделе ЗАГС Кировского района, через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Уточнить детали можно по телефону: +7 (81362) 2‑28‑54.

Доступные даты для регистрации брака:

  • Июнь: 6.06.2026 (суббота), 20.06.2026 (суббота), 27.06.2026 (суббота).

  • Июль: 04.07.2026 (суббота), 11.07.2026 (суббота), 18.07.2026 (суббота), 26.07.2026 (воскресенье).

  • Август: 01.08.2026 (суббота), 08.08.2026 (суббота), 15.08.2026 (суббота), 22.08.2026 (суббота), 26.08.2026 (среда), 29.08.2026 (суббота).

  • Сентябрь: 06.09.2026 (воскресенье), 12.09.2026 (суббота), 19.09.2026 (суббота).

молодожены регистрация брака Ленобласть Кировский район
Новости Социум

В Кингисеппе привели в порядок территории бывшего автобусного парка

Ранее здесь было обнаружено более 150 кубометров автомобильных покрышек и строительных отходов.

Фото: Эконадзор Ленобласти

В Кингисеппе завершились работы по очистке территории бывшего автобусного парка. Экологическая акция была проведена по поручению Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Ранее инспекторы Экомилиции выявили на участке значительное захламление: территорию использовали как нелегальный склад отходов IV класса опасности. Основную часть мусора составили отработанные автомобильные покрышки, а также строительный мусор.

«Весь объём собранных отработанных шин был передан специализированному предприятию для дальнейшей утилизации и переработки, что соответствует природоохранным требованиям», - сообщили в Эконадзоре.

Кингисепп Госэконадзор Ленобласти

