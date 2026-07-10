На российском рынке наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают», - отметил Новак.
Новак подчеркнул, что правительство делает все, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Вице-премьер добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.
Новак пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Он добавил, что некоторые перекупщики используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.