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Новости Социум

Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов по НПЗ

На российском рынке наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов по НПЗ - Власти делают все возможное, чтобы усилить защиту объектов.
Фото: freepik

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают», - отметил Новак.

Новак подчеркнул, что правительство делает все, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Вице-премьер добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.

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Новак пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Он добавил, что некоторые перекупщики используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.

Теги

Новак топливо бензин дефицит
Новости Социум

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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Теги

Санкт-Петербург Ленинградская область роспотребнадзор

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