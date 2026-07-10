На российском рынке наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают», - отметил Новак.

Новак подчеркнул, что правительство делает все, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Вице-премьер добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.

Вам будет интересно За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель может перевозить на личном автомобиле не более 240 литров бензина для собственных нужд. Емк...

Новак пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Он добавил, что некоторые перекупщики используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.