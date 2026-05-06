В Кингисеппе привели в порядок территории бывшего автобусного парка

Новости Социум

В Кингисеппе привели в порядок территории бывшего автобусного парка

Ранее здесь было обнаружено более 150 кубометров автомобильных покрышек и строительных отходов.

Фото: Эконадзор Ленобласти

В Кингисеппе завершились работы по очистке территории бывшего автобусного парка. Экологическая акция была проведена по поручению Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Ранее инспекторы Экомилиции выявили на участке значительное захламление: территорию использовали как нелегальный склад отходов IV класса опасности. Основную часть мусора составили отработанные автомобильные покрышки, а также строительный мусор.

«Весь объём собранных отработанных шин был передан специализированному предприятию для дальнейшей утилизации и переработки, что соответствует природоохранным требованиям», - сообщили в Эконадзоре.

Теги

Кингисепп Госэконадзор Ленобласти
В Ленобласти подключили к газовым сетям еще 365 частных домов

В регионе продолжается реализация программы социальной догазификации.

За последнюю неделю доступ к природному газу получили владельцы еще 365 частных домов в Ленинградской области.

На сегодняшний день в регионе суммарно заключено почти 58 тысяч договоров на догазификацию, из которых более 49 тысяч уже исполнены — инфраструктура подведена непосредственно к границам земельных участков заявителей. Р

Для жителей Ленинградской области процедура подачи заявки на бесплатное подключение максимально упрощена. Оформить документы можно на сайте компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», в специализированных офисах обслуживания, через портал Единого оператора газификации или обратившись в любой удобный центр «Мои документы» (МФЦ).

