Ранее здесь было обнаружено более 150 кубометров автомобильных покрышек и строительных отходов.

В Кингисеппе завершились работы по очистке территории бывшего автобусного парка. Экологическая акция была проведена по поручению Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Ранее инспекторы Экомилиции выявили на участке значительное захламление: территорию использовали как нелегальный склад отходов IV класса опасности. Основную часть мусора составили отработанные автомобильные покрышки, а также строительный мусор.

«Весь объём собранных отработанных шин был передан специализированному предприятию для дальнейшей утилизации и переработки, что соответствует природоохранным требованиям», - сообщили в Эконадзоре.