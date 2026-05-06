Эстонский самолет-разведчик заметили у границ Ленобласти

Воздушное судно несколько раз пролетало вдоль границы России и Эстонии.

Фото: FlightRadar

У границы России со стороны Эстонии 6 мая был зафиксирован пролет иностранного самолета-разведчика. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса FlightRadar, сообщают СМИ.

Указывается, что борт вылетел с авиабазы Эмари в Эстонии и направился в сторону Чудского озера. Затем самолет несколько раз пролетал вдоль все границы с Россией.

Тем временем Финляндия проводит учения в 70 километрах от России.

Ленинградская область Эстония
Назначения в Ленобласти: Максим Исьянов возглавил Управление строительства 47 региона

Максим Исьянов назначен руководителем Государственного казённого учреждения «Управление строительства Ленинградской области». Он работает в строительной отрасли с 2005 года и имеет богатый опыт реализации крупных инфраструктурных и спортивных объектов.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, Управление строительства ведёт большой объём работы: в стадии проектирования находятся 56 объектов, в стадии строительства — 17, под строительным контролем — 29, а также ведётся восстановление 8 объектов в городе Енакиево.

«Задача Максима Александровича — держать сроки и качество, усилить проектное управление и развивать новые направления: ценообразование строительных ресурсов и цифровое сопровождение строек через ИСУП. Здесь нужен руководитель, который умеет собирать сложные процессы в понятный результат», — подчеркнул Барановский.

В послужном списке Исьянова — участие в строительстве завода «Тойота», торговых центров «Мега Дыбенко» и «Галерея», Обуховского оборонного завода (входящего в концерн «Алмаз-Антей»), спорткомплекса «Хоккейный город СКА», порта «Морской Фасад», а также завершение строительства стадиона «Зенит Арена». В 2020 году он перешёл в группу компаний «Стройтрансгаз» на должность исполнительного директора по строительству хоккейного стадиона «СКА Арена», где занимался антикризисным управлением. Кроме того, с 2022 года Максим Исьянов является президентом федерации кикбоксинга Ленинградской области.

Максим Исьянов Ленобласть Евгений Барановский

