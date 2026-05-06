Максим Исьянов назначен руководителем Государственного казённого учреждения «Управление строительства Ленинградской области». Он работает в строительной отрасли с 2005 года и имеет богатый опыт реализации крупных инфраструктурных и спортивных объектов.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, Управление строительства ведёт большой объём работы: в стадии проектирования находятся 56 объектов, в стадии строительства — 17, под строительным контролем — 29, а также ведётся восстановление 8 объектов в городе Енакиево.

«Задача Максима Александровича — держать сроки и качество, усилить проектное управление и развивать новые направления: ценообразование строительных ресурсов и цифровое сопровождение строек через ИСУП. Здесь нужен руководитель, который умеет собирать сложные процессы в понятный результат», — подчеркнул Барановский.

В послужном списке Исьянова — участие в строительстве завода «Тойота», торговых центров «Мега Дыбенко» и «Галерея», Обуховского оборонного завода (входящего в концерн «Алмаз-Антей»), спорткомплекса «Хоккейный город СКА», порта «Морской Фасад», а также завершение строительства стадиона «Зенит Арена». В 2020 году он перешёл в группу компаний «Стройтрансгаз» на должность исполнительного директора по строительству хоккейного стадиона «СКА Арена», где занимался антикризисным управлением. Кроме того, с 2022 года Максим Исьянов является президентом федерации кикбоксинга Ленинградской области.