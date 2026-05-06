Подписано распоряжение о назначении Артура Кумукова на должность главного врача Лужской межрайонной больницы. Новый руководитель имеет богатый опыт работы в медицинской сфере, а также за плечами — участие в боевых действиях и добровольческая миссия.

Артур Кумуков трудился в Тосненской больнице с 2018 года, а в 2023 году добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Там он исполнял обязанности командира взвода эвакуации и начальника медицинской службы, работая на самых сложных участках. Кроме того, Кумуков трижды выезжал в подшефный город Енакиево, где принимал пациентов с тяжёлыми офтальмологическими заболеваниями.

За свою деятельность он удостоен ряда государственных наград: медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За храбрость» IV степени, «За участие в СВО», а также «За спасение жизни». Артур Кумуков также является выпускником кадровой программы «Герои команды 47», обучение на которой он проходил под руководством председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Александра Жаркова.

«У Артура за плечами не только скальпель, но и командный опыт самого высокого уровня. С новым руководством в Луге медицину ждут глобальные изменения, начиная от сокращения времени записи на приём до устранения дефицита кадров и модернизации медицинской инфраструктуры», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

Вам будет интересно «Герои Команды 47» успевают все: учится, оперировать и заведовать поликлиникой В Ленобласти продолжается прием заявок на второй поток программы ГероиКоманды47 по направлению «Педагогика» Заведовать поликлиникой в Тосненском райо...

Ленинградская область в ушедшем году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие меры. За 2025-й в регионе увеличили финансовые выплаты для контрактников, ввели стипендии для желающих продолжить обучение, а также организовали бесплатные курсы и новые услуги для ветеранов и их близких. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас.