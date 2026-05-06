Бастрыкин взял на контроль ситуацию жительницы аварийного дома под Колтушами

Ранее по факту нерасселения аварийного дома было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ запросил доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав жительницы Всеволожского района Ленинградской области. 

Как сообщили в ведомстве, жительница деревни Аро Колтушского поселения вынуждена проживать в ветхом доме. При этом ранее объект получил статус аварийного жилья.

«Женщине отказывают в предоставлении постоянного жилья; неоднократные обращения в органы власти результатов не дали. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СК.

В Ленобласти и еще семи регионах России ФСБ задержала пособников спецслужб Украины
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в восьми регионах России, в том числе Ленобласти. Фото (архив): ЦОС ФСБ России Задержания прошли в Ленингра...
Александр Бастрыкин Колтушское поселение аварийное жилье
Для души Новости

Видео: Ветеран и труженик тыла Наталья Агеенко отметила 96-летие во Всеволожском районе

Жительница Всеволожского района Наталья Ивановна Агеенко отметила свой 96-й день рождения. Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла встретила праздник на малой родине.

В годы войны Наталья Ивановна, будучи ещё подростком, помогала партизанам. Она до сих пор помнит, как, рискуя жизнью, передавала записки для советских бойцов, пряча их в своей косе. Женщина признаётся, что каждый день был наполнен страхом — фашисты не щадили никого.

С юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин, а также тёплые пожелания передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава Всеволожского района Лира Бурак вручила Наталье Ивановне памятные подарки и поздравила её с наступающим Днём Великой Победы.

В региональном комитете по соцзащите жителям напоминали, что в Ленобласти действуют единовременные выплаты для супружеских пар, отметивших юбилеи совместной жизни с максимальным денежным поощрением в 75 тысяч рублей. В течение 2025 года мы упоминали несколько пар, которые много лет прожили бок о бок. Например, супружеская пара из Тихвина отпраздновала в 2025-м золотой юбилей, а в Киришах чета Ткач отметила 40 лет совместной жизни.

Видео: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
