Ранее по факту нерасселения аварийного дома было возбуждено уголовное дело.
Глава Следственного комитета РФ запросил доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав жительницы Всеволожского района Ленинградской области.
Как сообщили в ведомстве, жительница деревни Аро Колтушского поселения вынуждена проживать в ветхом доме. При этом ранее объект получил статус аварийного жилья.
«Женщине отказывают в предоставлении постоянного жилья; неоднократные обращения в органы власти результатов не дали. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СК.
