ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в восьми регионах России, в том числе Ленобласти.

Задержания прошли в Ленинградской, Амурской, Томской, Астраханской, Рязанской областях, Забайкальском крае, Удмуртии и на Алтае. Среди задержанных - четверо россиян и один иностранец. Они собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, российских бойцах СВО для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Кроме того, задержаны двое пропагандистов террористической деятельности киевского режима. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.