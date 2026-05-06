В Ленобласти и еще семи регионах России ФСБ задержала пособников спецслужб Украины

Фото (архив): ЦОС ФСБ России

Задержания прошли в Ленинградской, Амурской, Томской, Астраханской, Рязанской областях, Забайкальском крае, Удмуртии и на Алтае. Среди задержанных - четверо россиян и один иностранец. Они собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, российских бойцах СВО для совершения терактов и диверсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Кроме того, задержаны двое пропагандистов террористической деятельности киевского режима. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

На выставке Музея обороны и блокады Ленинграда представлен подлинный фрагмент «Артерии жизни»

5 мая в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открыла свои двери выставка «ЭПРОН на защите Ленинграда: Линия фронта - под водой» к 81-й годовщине Победы и Дню водолаза. Одним из экспонатов стала часть Ладожского трубопровода.

Экспонат, переданный ООО «Транснефть - Балтика», представлен на выставке, приуроченной к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подлинный фрагмент Ладожского трубопровода - «Артерии жизни», прорвавшей топливную блокаду осажденного города.

Напомним, уникальный сохранившийся участок трубопровода был найден волонтёрами нефтетранспортного предприятия вместе с участниками поискового отряда «Обелиск» рядом с сохранившимися сооружениями «Артерии жизни» неподалеку от деревни Кобона на восточном берегу Ладоги. Поисковые мероприятия проходили в год 80-летия Победы. Именно один из фрагментов трубопровода и был передан в дар Музею обороны и блокады Ленинграда.

