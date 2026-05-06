Новости Социум

Герой Команды47 назначен главным врачом Лужской межрайонной больницы

Подписано распоряжение о назначении Артура Кумукова на должность главного врача Лужской межрайонной больницы. Новый руководитель имеет богатый опыт работы в медицинской сфере, а также за плечами — участие в боевых действиях и добровольческая миссия.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Артур Кумуков трудился в Тосненской больнице с 2018 года, а в 2023 году добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Там он исполнял обязанности командира взвода эвакуации и начальника медицинской службы, работая на самых сложных участках. Кроме того, Кумуков трижды выезжал в подшефный город Енакиево, где принимал пациентов с тяжёлыми офтальмологическими заболеваниями.

За свою деятельность он удостоен ряда государственных наград: медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За храбрость» IV степени, «За участие в СВО», а также «За спасение жизни». Артур Кумуков также является выпускником кадровой программы «Герои команды 47», обучение на которой он проходил под руководством председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Александра Жаркова.

«У Артура за плечами не только скальпель, но и командный опыт самого высокого уровня. С новым руководством в Луге медицину ждут глобальные изменения, начиная от сокращения времени записи на приём до устранения дефицита кадров и модернизации медицинской инфраструктуры», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

Назначения в Ленобласти: Максим Исьянов возглавил Управление строительства 47 региона

Максим Исьянов назначен руководителем Государственного казённого учреждения «Управление строительства Ленинградской области». Он работает в строительной отрасли с 2005 года и имеет богатый опыт реализации крупных инфраструктурных и спортивных объектов.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, Управление строительства ведёт большой объём работы: в стадии проектирования находятся 56 объектов, в стадии строительства — 17, под строительным контролем — 29, а также ведётся восстановление 8 объектов в городе Енакиево.

«Задача Максима Александровича — держать сроки и качество, усилить проектное управление и развивать новые направления: ценообразование строительных ресурсов и цифровое сопровождение строек через ИСУП. Здесь нужен руководитель, который умеет собирать сложные процессы в понятный результат», — подчеркнул Барановский.

В послужном списке Исьянова — участие в строительстве завода «Тойота», торговых центров «Мега Дыбенко» и «Галерея», Обуховского оборонного завода (входящего в концерн «Алмаз-Антей»), спорткомплекса «Хоккейный город СКА», порта «Морской Фасад», а также завершение строительства стадиона «Зенит Арена». В 2020 году он перешёл в группу компаний «Стройтрансгаз» на должность исполнительного директора по строительству хоккейного стадиона «СКА Арена», где занимался антикризисным управлением. Кроме того, с 2022 года Максим Исьянов является президентом федерации кикбоксинга Ленинградской области.

