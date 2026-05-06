Первый съезд психологических служб Ленобласти собрал более 300 специалистов

Первый съезд психологических служб Ленобласти собрал более 300 специалистов

В школе «Высший пилотаж» состоялся Первый съезд психологических служб 47 региона, собравший более 300 участников. Среди гостей и докладчиков — специалисты психологической сферы из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Томска и Москвы.

«Мы не просто так внедрили ставки педагогов-психологов в школах региона. Их работа по предотвращению кризисных ситуаций среди подростков должна быть плодотворной. Знания, полученные на съезде, будут применяться для дальнейшей работы и помощи несовершеннолетним», — отметил вице-губернатор по социальным вопросам Ленинградской области Александр Кялин.

Программа мероприятия включала работу тематических секций и мастер-классов, посвящённых организационным основам деятельности педагога-психолога, методам работы с кризисными состояниями и психологическому сопровождению несовершеннолетних. Особый интерес участников вызвало выступление лётчика-космонавта, Героя Российской Федерации Александра Мисуркина, который на личном опыте знает, как тренировать стрессоустойчивость в экстремальных условиях.

Одна тройня и 28 двойняшек появились на свет в Ленобласти с начала года

Девочек-сестер оказалось больше, чем мальчиков.

С начала 2026 года в Ленинградской области родились 28 двойняшек и одна тройня. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Чаще всего созвучными именами родители называют девочек. Например, Кира и Мира, Мирослава и Ярослава, Диана и Анна, Милана и Богдана.

Тем временем в 47-м регионе действует акция «Ленинградская область с заботой». Семьям, в которых одновременно появились двое и более детей, положены дополнительные подарки, среди которых костюмчики, шапочки, пинетки, плед и открытка с пожеланиями от губернатора области Александра Дрозденко.

Первую в 2026 году тройню зарегистрировали в Ленобласти
Первых в 2026 году девочек-тройняшек в Ленинградской области зарегистрировали у семьи Куликовых из деревни Рохма во Всеволожском районе.
16.04.2026
357

