В школе «Высший пилотаж» состоялся Первый съезд психологических служб 47 региона, собравший более 300 участников. Среди гостей и докладчиков — специалисты психологической сферы из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Томска и Москвы.

«Мы не просто так внедрили ставки педагогов-психологов в школах региона. Их работа по предотвращению кризисных ситуаций среди подростков должна быть плодотворной. Знания, полученные на съезде, будут применяться для дальнейшей работы и помощи несовершеннолетним», — отметил вице-губернатор по социальным вопросам Ленинградской области Александр Кялин.

Программа мероприятия включала работу тематических секций и мастер-классов, посвящённых организационным основам деятельности педагога-психолога, методам работы с кризисными состояниями и психологическому сопровождению несовершеннолетних. Особый интерес участников вызвало выступление лётчика-космонавта, Героя Российской Федерации Александра Мисуркина, который на личном опыте знает, как тренировать стрессоустойчивость в экстремальных условиях.